HomeHijrah Ramadan
Dhimas Ginanjar
28 Maret 2026, 22.00 WIB

Kapolri: Kecelakaan Lebaran 2026 Turun 7,8 Persen di Tengah Lonjakan Pemudik

Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat meninjau arus balik di Pelabuhan Bakauheni. (Mabes Polri)

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut angka kecelakaan selama arus mudik dan balik Lebaran 2026 mengalami penurunan sebesar 7,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan tersebut terjadi di tengah meningkatnya jumlah pemudik yang mencapai sekitar 2,9 juta orang atau naik 20,49 persen dibandingkan tahun 2025.

Hal itu disampaikan Kapolri usai melakukan pemantauan arus balik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Sabtu (28/3/2026).

“Tentunya saya juga berterima kasih kepada masyarakat dan juga seluruh anggota yang tahun ini bisa menjaga agar angka kecelakaan, khususnya terkait dengan fatalitas, ini bisa kita kurangi,” ujarnya kepada wartawan.

Kapolri menjelaskan bahwa penurunan juga terjadi pada kecelakaan yang berujung korban jiwa. Jumlahnya turun sebanyak 112 kasus dengan total 265 korban meninggal dunia.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat serta efektivitas pengamanan dan pelayanan selama periode mudik Lebaran.

Meski demikian, Kapolri tetap mengingatkan masyarakat untuk menjaga kondisi fisik dan kendaraan saat melanjutkan perjalanan arus balik, khususnya bagi yang masih menempuh perjalanan jauh.

Ia menekankan pentingnya beristirahat jika kondisi tubuh sudah lelah agar terhindar dari risiko kecelakaan di jalan.

“Utamanya yang masih menempuh perjalanan cukup jauh, agar betul-betul hati-hati. Rest area, buffer zone, sudah disiapkan oleh pemerintah, manfaatkan dengan baik,” tuturnya.

“Sehingga pada saat kondisi kembali pulih, kembali fit, silakan melanjutkan perjalanan sehingga semuanya betul-betul bisa sampai tujuan dengan selamat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Kapolri menyampaikan bahwa hingga Sabtu pagi, jumlah kendaraan yang telah kembali ke Jakarta mencapai sekitar 2,5 juta unit. Dengan demikian, masih tersisa sekitar 13 persen atau 385 ribu kendaraan yang belum kembali.

Ia menilai secara umum puncak arus balik telah terlewati. Namun, pengamanan dan pelayanan tetap harus dijaga hingga seluruh pemudik kembali ke daerah asalnya.

“Artinya secara umum kita melihat bahwa puncak arus balik sudah kita lewati dan tinggal 13,07 persen lagi yang harus kita hadapi. Mudah-mudahan ini semua bisa terus kita jaga dan kelola sehingga masyarakat yang mudik dan balik bisa menikmati perjalanan dan sampai di rumah dengan selamat,” tutup Sigit.

Editor: Dhimas Ginanjar
Artikel Terkait
Penyimpangan Penggunaan Kendaraan Dinas Berpotensi Jadi Pintu Masuk Praktik Korupsi - Image
Nasional

Penyimpangan Penggunaan Kendaraan Dinas Berpotensi Jadi Pintu Masuk Praktik Korupsi

28 Maret 2026, 18.48 WIB

Menkomdigi Meutya Hafid: Internet di Bandara Ngurah Rai Bali Tembus 250 Mbps saat Masa Mudik - Image
Nasional

Menkomdigi Meutya Hafid: Internet di Bandara Ngurah Rai Bali Tembus 250 Mbps saat Masa Mudik

25 Maret 2026, 15.06 WIB

Lebaran Tanpa Mudik: Cerita Para Pekerja yang Menjaga Denyut Jakarta Tetap Hidup - Image
Hijrah Ramadan

Lebaran Tanpa Mudik: Cerita Para Pekerja yang Menjaga Denyut Jakarta Tetap Hidup

24 Maret 2026, 17.35 WIB

Terpopuler

1

Kerja Keras Adalah Kunci! 4 Shio Ini Bakal Tetap Kaya di Masa Depan Meski Sekarang Masih dalam Keadaan Kekurangan

2

DPRD Surabaya Dorong Transformasi Digital PJU, Target 10.000 Titik Baru pada 2026

3

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

4

Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

5

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

6

Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

7

Ingin Disegani Orang? Terapkan 8 Sikap Sederhana Ini Menurut Psikologi

8

Tanda Ramadhan Berhasil, Ini Indikator Amal Ibadah Diterima

9

Bakal Kaya di Usia 50an, 6 Weton Ini Kekayaannya Tak Kunjung Habis Dimakan Turunannya

10

Keluar dari Zona Nyaman, 5 Weton Ini Hidupnya Bakal Berubah Jadi Kaya Raya

