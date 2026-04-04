Alberta Dionny Natanuel
04 April 2026, 23.37 WIB

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

Lukisan The Resurrection of Christ di Vatican City (Pexels)

JawaPos.com - Pada Sabtu (4/4) ini, gereja-gereja Kristen akan kembali mengumpulkan umat-umat mereka untuk melaksanakan ibadah Vigili Paskah atau Sabtu Suci, yang juga merupakan hari terakhir dalam Tri Hari Suci. 

Dalam gereja Katolik terdapat kebiasaan dimana akan dibacakan setidaknya tiga bacaan dari Alkitab, yang kemudian menjadi bahan renungan pada ibadat hari itu. 

Ibadat Vigili Paskah di Gereja Katolik akan dibacakan sembilan bacaan Bacaan-bacaan ini disebut Bacaan Pertama, Bacaan Kedua, Bacaan Ketiga, Bacaan Keempat, Bacaan Kelima, Bacaan Keenam, Bacaan Ketujuh, Bacaan Epistola dan Bacaan Injil. 

Bacaan Pertama

Kejadian 1:1-2:2

Allah melihat semua yang telah dijadikan-nya dan amat baiklah semuanya itu. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. 

Allah berfirman, "Jadilah terang!" Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan-Nya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi: hari pertama.

Lalu Allah berfirman, "Jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya.

Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi: hari kedua. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering."

Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semua itu baik.

