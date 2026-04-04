Logo JawaPos
HomeHumaniora
Author avatar - Image
Alberta Dionny Natanuel
05 April 2026, 01.49 WIB

Ibadat Vigili Paskah atau Sabtu Suci: Mengenal Titik Puncak Perayaan Paskah dan Hari Terakhir dalam Tri Hari Suci

Jendela kaca patri yang bergambarkan Yesus telah bangkit dari kubur di Polandia (Pexels)

Jendela kaca patri yang bergambarkan Yesus telah bangkit dari kubur di Polandia (Pexels)

JawaPos.com - Hari Sabtu (4/4) ini, para umat Kristen akan berkumpul untuk menyelenggarakan ibadah Tri Hari Suci yang terakhir, yaitu Vigili Paskah atau Sabtu Suci. 

Ibadah Sabtu Suci dapat dikatakan sebagai ibadah dalam gereja Kristen yang paling indah dengan persiapan paling rumit. Karena, terutama di Gereja Katolik, perayaan ini merupakan titik klimaks Perayaan Paskah. 

Dilansir dari Hallow, Ibadat Sabtu Suci juga adalah ibadat terpanjang karena memiliki banyak ritual dan bacaan. Pada beberapa kesempatan pula, dalam ibadat ini juga digunakan untuk melaksanakan pembaptisan. 

Menurut Alkitab, hari Sabtu Suci ini merupakan hari terakhir Yesus sebelum Ia bangkit dari kubur. Tapi dalam ibadat ini, gereja-gereja, terutama Gereja Katolik, tidak hanya merayakan hal tersebut, tapi juga kisah keselamatan dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. 

Misa Sabtu Suci yang dapat kita temui sekarang merupakan hasil perubahan oleh Paus Pius XII pada tahun 1955, melalui dokumen Maxima Redemptionis. 

Lucernarium

Dilansir dari United States Conference of Catholic Bishops, ibadat ini dimulai dengan Penghormatan Kepada Lilin Paskah, atau Lucernarium. 

Ibadat di Gereja Katolik biasanya akan diawali dengan kegelapan, lalu diterangi oleh cahaya Lilin Paskah

Sebelum misa dimulai, para umat biasanya akan menerima lilin-lilin untuk dinyalakan setelah menerima api dari Lilin Paskah. 

Lilin Paskah ini dibuat baru setiap tahunnya, dan bertuliskan tahun Paskah tersebut dirayakan, dan sangat besar. Lilin ini menjadi simbol "cahaya Kristus, bangkit dalam kemuliaan", dan menghilangkan "kegelapan hati dan pikiran kita."

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore