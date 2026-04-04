Ibadat Vigili Paskah atau Sabtu Suci: Mengenal Titik Puncak Perayaan Paskah dan Hari Terakhir dalam Tri Hari Suci

JawaPos.com - Hari Sabtu (4/4) ini, para umat Kristen akan berkumpul untuk menyelenggarakan ibadah Tri Hari Suci yang terakhir, yaitu Vigili Paskah atau Sabtu Suci.

Ibadah Sabtu Suci dapat dikatakan sebagai ibadah dalam gereja Kristen yang paling indah dengan persiapan paling rumit. Karena, terutama di Gereja Katolik, perayaan ini merupakan titik klimaks Perayaan Paskah.

Dilansir dari Hallow, Ibadat Sabtu Suci juga adalah ibadat terpanjang karena memiliki banyak ritual dan bacaan. Pada beberapa kesempatan pula, dalam ibadat ini juga digunakan untuk melaksanakan pembaptisan.

Menurut Alkitab, hari Sabtu Suci ini merupakan hari terakhir Yesus sebelum Ia bangkit dari kubur. Tapi dalam ibadat ini, gereja-gereja, terutama Gereja Katolik, tidak hanya merayakan hal tersebut, tapi juga kisah keselamatan dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru.

Misa Sabtu Suci yang dapat kita temui sekarang merupakan hasil perubahan oleh Paus Pius XII pada tahun 1955, melalui dokumen Maxima Redemptionis.

Lucernarium

Dilansir dari United States Conference of Catholic Bishops, ibadat ini dimulai dengan Penghormatan Kepada Lilin Paskah, atau Lucernarium.

Ibadat di Gereja Katolik biasanya akan diawali dengan kegelapan, lalu diterangi oleh cahaya Lilin Paskah.

Sebelum misa dimulai, para umat biasanya akan menerima lilin-lilin untuk dinyalakan setelah menerima api dari Lilin Paskah.