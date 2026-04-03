Ryandi Zahdomo
03 April 2026, 17.41 WIB

Innova Venturer Ringsek Dihantam KRL di Sholeh Iskandar Bogor, Nekat Terobos Pembatas Rel

Ilustrasi rangkaian gerbong kereta api melintas di perlintasan kereta api. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com - Image

Ilustrasi rangkaian gerbong kereta api melintas di perlintasan kereta api. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com

JawaPos.com - Insiden kecelakaan terjadi di Jalan Sholeh Iskandar, Kota Bogor, Jumat (3/4) dini hari. Sebuah mobil Toyota Innova Venturer ringsek tak berbentuk setelah dihantam kereta Commuter Line akibat nekat menerobos pembatas jalan.

Peristiwa yang terjadi di flyover perlintasan kereta api ini sempat memicu gangguan jadwal perjalanan KRL pada jam sibuk pagi hari.

Dikutip dari Radar Bogor (Jawa Pos Group), kecelakaan bermula sekitar pukul 03.50 WIB. Mobil bernomor polisi N-1410-ACZ tersebut melaju dari arah Warung Jambu menuju putaran underpass Jalan Sholeh Iskandar.

Kasat Lantas Polresta Bogor Kota AKP Robby Rachman menuturkan, sopir diduga mencoba memutar arah menuju Tugu Narkoba. Namun, manuver tersebut berujung petaka saat kendaraan menabrak tiang pembatas rel hingga akhirnya masuk dan tersangkut di tengah perlintasan.

"Diduga kendaraan menabrak tiang pembatas rel kereta kemudian masuk dan tersangkut di perlintasan KA," ujarnya, Jumat (3/4).

Hanya berselang 20 menit, tepatnya pukul 04.10 WIB, kereta Commuter Line pertama relasi Bogor-Jakarta melintas. Karena posisi mobil yang tersangkut di jalur rel, tabrakan pun tak terhindarkan hingga mobil terseret beberapa meter.

Kondisi Kendaraan dan Kerusakan Fasilitas KAI

Akibat hantaman keras si "Ular Besi", kondisi Toyota Innova tersebut mengalami kerusakan parah atau ringsek total. Tidak hanya kerugian pada kendaraan, infrastruktur publik pun turut terdampak.

"Akibat kejadian itu, mobil mengalami kerusakan parah. Sejumlah fasilitas milik KAI, termasuk palang pembatas, juga dilaporkan rusak," jelas AKP Robby Rachman.

Beruntung, nyawa pengemudi berhasil selamat. Sopir diketahui sempat keluar dari kabin sesaat setelah mobilnya tersangkut di pembatas, sebelum kereta datang menghantam.

Evakuasi dan Kondisi Terkini di Lokasi

Artikel Terkait
Bakal Ganggu Lalu Lintas, PT KAI Daop 1 segera Perbaiki Perlintasan Kereta Api di Gunung Sahari Jakarta - Image
All Sports

Bakal Ganggu Lalu Lintas, PT KAI Daop 1 segera Perbaiki Perlintasan Kereta Api di Gunung Sahari Jakarta

06 Maret 2026, 21.42 WIB

Jalan Mendadak Dipersempit! Cara PT KAI Jaga Nyawa Pemudik di Jombang Saat Lebaran 2026 - Image
Berita Daerah

Jalan Mendadak Dipersempit! Cara PT KAI Jaga Nyawa Pemudik di Jombang Saat Lebaran 2026

22 Maret 2026, 00.44 WIB

Wajah Pelaku Pelecehan di KRL Bakal Masuk Database CCTV, KAI Commuter: Langsung Blacklist! - Image
Jabodetabek

Wajah Pelaku Pelecehan di KRL Bakal Masuk Database CCTV, KAI Commuter: Langsung Blacklist!

11 Maret 2026, 13.20 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

