Innova Venturer Ringsek Dihantam KRL di Sholeh Iskandar Bogor, Nekat Terobos Pembatas Rel

JawaPos.com - Insiden kecelakaan terjadi di Jalan Sholeh Iskandar, Kota Bogor, Jumat (3/4) dini hari. Sebuah mobil Toyota Innova Venturer ringsek tak berbentuk setelah dihantam kereta Commuter Line akibat nekat menerobos pembatas jalan. Peristiwa yang terjadi di flyover perlintasan kereta api ini sempat memicu gangguan jadwal perjalanan KRL pada jam sibuk pagi hari.

Dikutip dari Radar Bogor (Jawa Pos Group), kecelakaan bermula sekitar pukul 03.50 WIB. Mobil bernomor polisi N-1410-ACZ tersebut melaju dari arah Warung Jambu menuju putaran underpass Jalan Sholeh Iskandar.

Kasat Lantas Polresta Bogor Kota AKP Robby Rachman menuturkan, sopir diduga mencoba memutar arah menuju Tugu Narkoba. Namun, manuver tersebut berujung petaka saat kendaraan menabrak tiang pembatas rel hingga akhirnya masuk dan tersangkut di tengah perlintasan.

"Diduga kendaraan menabrak tiang pembatas rel kereta kemudian masuk dan tersangkut di perlintasan KA," ujarnya, Jumat (3/4).

Hanya berselang 20 menit, tepatnya pukul 04.10 WIB, kereta Commuter Line pertama relasi Bogor-Jakarta melintas. Karena posisi mobil yang tersangkut di jalur rel, tabrakan pun tak terhindarkan hingga mobil terseret beberapa meter.

Kondisi Kendaraan dan Kerusakan Fasilitas KAI

Akibat hantaman keras si "Ular Besi", kondisi Toyota Innova tersebut mengalami kerusakan parah atau ringsek total. Tidak hanya kerugian pada kendaraan, infrastruktur publik pun turut terdampak.

"Akibat kejadian itu, mobil mengalami kerusakan parah. Sejumlah fasilitas milik KAI, termasuk palang pembatas, juga dilaporkan rusak," jelas AKP Robby Rachman.

Beruntung, nyawa pengemudi berhasil selamat. Sopir diketahui sempat keluar dari kabin sesaat setelah mobilnya tersangkut di pembatas, sebelum kereta datang menghantam.