Aulia Ramadhani
04 April 2026, 01.02 WIB

Berikan Donasi di Hari Ulang Tahunnya, Eunhyuk Super Junior Tuai Sorotan

Eunhyuk Super Junior. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Salah satu anggota boygrup Korea Super Junior Eunhyuk dikabarkan telah memberikan donasi yang murah hati di hari ulang tahunnya

Dikutip dari Soompi, aksi ini pun membuat para penggemarnya semakin menyukai dirinya dan menjadi sorotan

Samsung Medical Center pada tanggal 3 April, mengungkapkan bahwa Eunhyuk menyumbangkan 100 juta won (sekitar 1 miliar rupiah) untuk merayakan ulang tahunnya (4 April).

Kabarnya donasi ini akan digunakan untuk mendukung penelitian dan pengembangan pengobatan untuk mengatasi penyakit paru-paru yang parah.

Eunhyuk berkomentar, “Saya memutuskan untuk memberikan donasi dengan harapan dapat memberikan sedikit bantuan kepada pasien yang menderita penyakit paru-paru yang parah.”

Ia juga berharap pengobatan dan obat baru dapat segera dikembangkan sehingga banyak orang dapat memulihkan kesehatan mereka

Sebagai seorang idol yang telah lama berkecimpung di dunia musik, ia juga berharap pasien menikmati kehidupan sehari-hari yang nyaman.

Tahun lalu, Eunhyuk memberikan donasi untuk mendukung petugas pemadam kebakaran dan pekerja bantuan yang menanggapi kebakaran hutan di wilayah Yeongnam

Dalam momen itu, ia juga memberikan kontribusi untuk pencegahan pelecehan anak, serta melakukan proyek donasi bersama penggemar untuk merayakan ulang tahun debut Super Junior yang ke-20.

Saat ini, Super Junior juga sedang mempersiapkan SUPER SHOW 10 SJ-CORE di Seoul di KSPO Dome

Artikel Terkait
Orang yang Tidak Merayakan Ulang Tahun Saat Dewasa Seringkali Memiliki 8 Pengalaman Masa Kecil Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Tidak Merayakan Ulang Tahun Saat Dewasa Seringkali Memiliki 8 Pengalaman Masa Kecil Ini Menurut Psikologi

01 April 2026, 00.08 WIB

Selalu Kompak Meski Sudah Berpisah, Desta Rayakan Ultah Anaknya, Megumi, Bersama Natasha Rizki - Image
Entertainment

Selalu Kompak Meski Sudah Berpisah, Desta Rayakan Ultah Anaknya, Megumi, Bersama Natasha Rizki

31 Maret 2026, 01.40 WIB

Lisa BLACKPINK Berulang Tahun ke-29, Rekannya Jisoo, Jennie, dan Rosé Turut Mengucapkan - Image
Entertainment

Lisa BLACKPINK Berulang Tahun ke-29, Rekannya Jisoo, Jennie, dan Rosé Turut Mengucapkan

30 Maret 2026, 04.00 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

