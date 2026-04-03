Berikan Donasi di Hari Ulang Tahunnya, Eunhyuk Super Junior Tuai Sorotan

JawaPos.com - Salah satu anggota boygrup Korea Super Junior Eunhyuk dikabarkan telah memberikan donasi yang murah hati di hari ulang tahunnya

Dikutip dari Soompi, aksi ini pun membuat para penggemarnya semakin menyukai dirinya dan menjadi sorotan

Samsung Medical Center pada tanggal 3 April, mengungkapkan bahwa Eunhyuk menyumbangkan 100 juta won (sekitar 1 miliar rupiah) untuk merayakan ulang tahunnya (4 April).

Kabarnya donasi ini akan digunakan untuk mendukung penelitian dan pengembangan pengobatan untuk mengatasi penyakit paru-paru yang parah.

Eunhyuk berkomentar, “Saya memutuskan untuk memberikan donasi dengan harapan dapat memberikan sedikit bantuan kepada pasien yang menderita penyakit paru-paru yang parah.”

Ia juga berharap pengobatan dan obat baru dapat segera dikembangkan sehingga banyak orang dapat memulihkan kesehatan mereka

Sebagai seorang idol yang telah lama berkecimpung di dunia musik, ia juga berharap pasien menikmati kehidupan sehari-hari yang nyaman.

Tahun lalu, Eunhyuk memberikan donasi untuk mendukung petugas pemadam kebakaran dan pekerja bantuan yang menanggapi kebakaran hutan di wilayah Yeongnam

Dalam momen itu, ia juga memberikan kontribusi untuk pencegahan pelecehan anak, serta melakukan proyek donasi bersama penggemar untuk merayakan ulang tahun debut Super Junior yang ke-20.