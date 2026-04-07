Sischa Widya Maharani
07 April 2026, 21.15 WIB

HYBE Menang Gugatan Terhadap YouTuber yang Sebut ILLIT Jiplak NewJeans

ILLIT rayakan tahun kedua anniversary mereka pada 25 Maret 2026. (X @ILLIT_twt)

JawaPos.com - HYBE dilaporkan memenangkan sebagian gugatan hukum terhadap seorang YouTuber yang menyebarkan tuduhan plagiarisme terhadap artis mereka.
 
Kasus ini bermula dari video yang diunggah oleh seorang YouTuber yang menuduh grup ILLIT menjiplak koreografi dari NewJeans.
 
Tuduhan tersebut dengan cepat menyebar luas di internet dan memicu perdebatan di kalangan penggemar kpop.
 
 
Pada 7 April 2026, putusan Pengadilan Distrik Barat Seoul menyatakan bahwa sebagian klaim dalam video tersebut tidak didukung oleh bukti yang memadai.
 
Pengadilan juga menilai bahwa konten video tersebut berpotensi merusak reputasi HYBE dan artisnya.
 
Dalam putusannya, pengadilan memerintahkan YouTuber tersebut untuk membayar ganti rugi sebesar 15 Juta Won atau sekitar Rp 170 Juta sebagaimana dilansir dari Daum.
 
Putusan tersebut dinyatakan telah dinyatakan final karena tidak ada pihak yang mengajukan banding dalam batas waktu yang ditentukan. 
 
Oleh karena itu, YouTuber yang bersangkutan wajib memenuhi kewajiban pembayaran ganti rugi sesuai dengan yang telah diputuskan oleh pengadilan.
 
Hakim menekankan bahwa video yang diunggah tidak melalui proses verifikasi fakta yang cukup sebelum dipublikasikan.
 
Selain itu, tuduhan mengenai plagiarisme koreografi dinilai sebagai opini yang tidak memiliki dasar kuat.
 
Meski demikian, jumlah ganti rugi yang diputuskan lebih rendah dari tuntutan awal HYBE dengan mempertimbangkan berbagai faktor.
 
Pengadilan juga mempertimbangkan dampak dari video tersebut yang telah ditonton dalam jumlah besar dan berpotensi membentuk opini publik yang negatif terhadap artis yang bersangkutan.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Artikel Terkait
Reza Arap Meracau Saat Disinggung Soal Perjodohannya dengan Fuji - Image
Entertainment

Reza Arap Meracau Saat Disinggung Soal Perjodohannya dengan Fuji

04 April 2026, 20.16 WIB

Kesepian di Hari Lebaran, Ria Ricis Mau Buru-buru Nikah Lagi?  - Image
Entertainment

Kesepian di Hari Lebaran, Ria Ricis Mau Buru-buru Nikah Lagi? 

22 Maret 2026, 20.37 WIB

Mentalnya Kena, Reza Arap Mundur dari Marapthon - Image
Entertainment

Mentalnya Kena, Reza Arap Mundur dari Marapthon

11 Maret 2026, 05.44 WIB

Terpopuler

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo - Image
1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

3

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

6

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

7

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

8

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

9

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

10

8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

