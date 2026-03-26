Mellyna Putri Diniar
26 Maret 2026, 20.55 WIB

Dari Industri Otomotif ke Pertahanan: Volkswagen Bahas Konversi Pabrik untuk Dukung Iron Dome Israel

Pabrik Volkswagen di Osnabrück, Jerman (Financial Times)

JawaPos.com - Volkswagen tengah menjajaki langkah strategis yang menandai perubahan signifikan arah industrinya, yakni beralih dari produksi kendaraan sipil ke sektor pertahanan melalui potensi kerja sama dengan Israel. Langkah ini mencerminkan tekanan besar yang kini dihadapi industri otomotif Eropa.

Dalam perkembangan tersebut, Volkswagen membuka pembicaraan dengan Rafael Advanced Defence Systems untuk mengubah fungsi salah satu pabriknya menjadi pemasok komponen sistem pertahanan udara Iron Dome.

Melansir Financial Times, Kamis (26/3/2026), kedua pihak mempertimbangkan konversi pabrik Volkswagen di Osnabrück, Niedersachsen, Jerman, menjadi fasilitas produksi komponen Iron Dome. Pabrik tersebut sebelumnya difokuskan pada produksi kendaraan, namun dijadwalkan mengakhiri produksi saat ini pada 2027.

Sejalan dengan itu, Volkswagen menyatakan masih dalam tahap eksplorasi. Juru bicara perusahaan melalui pernyataannya kepada DW menegaskan, "Produksi senjata oleh Volkswagen AG tetap tidak direncanakan untuk masa depan, dan kami tidak berspekulasi mengenai rencana lebih lanjut untuk lokasi Osnabrück." Namun, ia mengakui perusahaan "terus mengeksplorasi opsi yang layak" sebagai bagian dari evaluasi terbuka pasca-2027.

Tekanan Industri dan Ancaman Lapangan Kerja

Pabrik Osnabrück saat ini mempekerjakan sekitar 2.300 pekerja yang posisinya terancam seiring rencana penghentian produksi. Bahkan, sejak 2024 Volkswagen telah memangkas jam kerja sebagai bagian dari efisiensi biaya.

Lebih luas, grup Volkswagen yang juga menaungi Porsche, Audi, dan Skoda berencana memangkas hingga 50.000 pekerjaan di Jerman hingga 2030 setelah laba perusahaan menyentuh titik terendah dalam satu dekade. CEO Oliver Blume mengakui perusahaan kini beroperasi dalam "lingkungan yang secara fundamental berbeda."

Dalam konteks ini, kerja sama dengan sektor pertahanan dipandang sebagai jalan keluar. Salah satu sumber menyatakan, "Tujuannya adalah menyelamatkan semua orang, bahkan mungkin berkembang," seraya menambahkan bahwa keputusan tetap berada di tangan pekerja.

Dukungan Pemerintah dan Faktor Politik

Rencana ini juga mendapat dorongan dari pemerintah Jerman. Meskipun pemerintah federal tidak memiliki saham langsung di Volkswagen, negara bagian Niedersachsen memegang sekitar 12 persen saham dan 20 persen hak suara, sehingga memiliki pengaruh signifikan.

Di sisi lain, keputusan Rafael Advanced Defence Systems memilih Jerman juga berkaitan dengan posisi negara tersebut sebagai salah satu pendukung utama Israel di Eropa serta dorongan pejabat Jerman untuk memanfaatkan kapasitas industri yang menganggur.

Booming Sektor Pertahanan di Eropa

Langkah Volkswagen tidak berdiri sendiri. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, perusahaan pertahanan Eropa mengalami lonjakan nilai signifikan, bahkan dalam beberapa kasus meningkat dua hingga tiga kali lipat.

Negara-negara Uni Eropa juga meningkatkan belanja militer secara agresif, dengan total pengeluaran mencapai hampir 400 miliar euro (sekitar Rp 7.820 triliun dengan kurs Rp 19.550 per euro) pada 2025. Jerman sendiri merencanakan belanja lebih dari 500 miliar euro (sekitar Rp 9.775 triliun) hingga akhir dekade.

