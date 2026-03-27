Nanda Prayoga
27 Maret 2026, 15.08 WIB

Krisis Timur Tengah Memanas, Malaysia Dorong Gencatan Senjata Lewat Diplomasi Iran

Ilustrasi rudal dan drone kiriman Iran ke negara-negara teluk. (Hindustan Times)

JawaPos.com - Situasi di Timur Tengah antara Iran melawan Israel-Amerika Serikat (AS) semakin panas. Meski begitu dorongan untuk dilakukannya gencatan senjata antara kedua pihak terus terdengar.

Bahkan, Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, guna membahas situasi terkini di Timur Tengah sekaligus mendorong tercapainya gencatan senjata secepat mungkin.

"Alhamdulillah, saya berkesempatan menghubungi rekan sejawat saya dari Republik Islam Iran, TYT Dr. Seyed Abbas Araghchi pada 24 Maret 2026 untuk membahas perkembangan terkini di kawasan Asia Barat," ujar Hasan dalam pernyataan resminya di Kuala Lumpur seperti dikutip dari Antara, Kamis (26/3).

Ia menjelaskan bahwa diskusi tersebut juga menyoroti urgensi menjaga keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz, mengingat perannya yang krusial bagi stabilitas ekonomi serta pasokan energi dunia.

"Saya juga menyampaikan keinginan Malaysia agar gencatan senjata yang permanen dan menyeluruh dapat segera dilaksanakan," kata Hasan.

Selain itu, Malaysia menegaskan pentingnya mengedepankan jalur dialog dan diplomasi sebagai upaya meredakan ketegangan serta menghentikan konflik yang tengah berlangsung.

Hasan menambahkan, Malaysia berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam berbagai upaya diplomatik demi mendorong terciptanya perdamaian dan menjaga keamanan di kawasan.

Artikel Terkait
Akibat Perang dengan Iran, Warga AS Kurangi Makan karena Harga Naik - Image
Internasional

Akibat Perang dengan Iran, Warga AS Kurangi Makan karena Harga Naik

27 Maret 2026, 04.01 WIB

Hasil Diplomasi Anwar Ibrahim, Iran Izinkan Kapal Malaysia Lewati Selat Hormuz - Image
Internasional

Hasil Diplomasi Anwar Ibrahim, Iran Izinkan Kapal Malaysia Lewati Selat Hormuz

27 Maret 2026, 03.56 WIB

Jadi Perantara Komunikasi AS-Iran untuk Akhiri perang, Pakistan Sebut Iran Masih Hati-hati karena Tak Percaya Trump - Image
Internasional

Jadi Perantara Komunikasi AS-Iran untuk Akhiri perang, Pakistan Sebut Iran Masih Hati-hati karena Tak Percaya Trump

27 Maret 2026, 03.50 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

