Dibombardir Iran, AS-Israel Bahas Pembangunan Pangkalan Militer di Tel Aviv

JawaPos.com - Israel dan Amerika Serikat dikabarkan tengah membahas kemungkinan mendirikan pangkalan militer AS di Israel.

Dilansir dari Antara, Senin (30/3), Israel mengusulkan pembangunan pangkalan militer, termasuk relokasi pangkalan AS dari wilayah lain di Timur Tengah.

Namun, belum ada keputusan akhir terkait hal tersebut karena masih dibahas dalam perundingan AS-Israel di tengah perang melawan Iran.

Belum ada komentar resmi dari pemerintah Israel maupun AS terkait laporan tersebut.

Perang masih berlangsung di Timur Tengah sejak AS dan Israel melancarkan serangan udara terhadap Iran pada 28 Februari, yang hingga kini menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ayatollah Ali Khamenei.