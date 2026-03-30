Antara
30 Maret 2026, 16.29 WIB

Dibombardir Iran, AS-Israel Bahas Pembangunan Pangkalan Militer di Tel Aviv

Bendera Australia dan Iran (Free Iran SN)

JawaPos.com - Israel dan Amerika Serikat dikabarkan tengah membahas kemungkinan mendirikan pangkalan militer AS di Israel.

Dilansir dari Antara, Senin (30/3), Israel mengusulkan pembangunan pangkalan militer, termasuk relokasi pangkalan AS dari wilayah lain di Timur Tengah.

Namun, belum ada keputusan akhir terkait hal tersebut karena masih dibahas dalam perundingan AS-Israel di tengah perang melawan Iran.

Belum ada komentar resmi dari pemerintah Israel maupun AS terkait laporan tersebut.

Perang masih berlangsung di Timur Tengah sejak AS dan Israel melancarkan serangan udara terhadap Iran pada 28 Februari, yang hingga kini menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ayatollah Ali Khamenei.

Iran lalu melancarkan serangan balasan ke Israel dan sejumlah wilayah yang menampung aset militer AS di kawasan tersebut.

Editor: Kuswandi
