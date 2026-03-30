Harga BBM di Indonesia Masih Stabil Kendati Perang Iran Vs AS-Israel Masih Berkecamuk

JawaPos.com - Harga bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina, Shell, bp, dan Vivo masih stabil sejak pecahnya perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin (30/3), tercatat harga Pertamax Series dan Pertamina Dex Series masih stabil sejak awal Maret 2026.

Dilansir dari Antara, berikut adalah rincian harga BBM SPBU Pertamina di Jakarta.

Harga Pertalite Rp10.000 per liter;

Solar subsidi Rp6.800 per liter;

Pertamax Rp12.300 per liter;

Pertamax Turbo Rp13.100 per liter;

Pertamax Green Rp12.900 per liter;

Dexlite Rp14.200 per liter; dan

Pertamina Dex Rp14.500 per liter.

Meskipun masih mengalami kelangkaan stok, harga BBM di SPBU Shell terpantau stabil sejak awal Maret.

Adapun rincian harga BBM di SPBU Shell sebagaimana yang dikutip dari laman resmi SPBU Shell adalah sebagai berikut:

Shell Super Rp12.390 per liter; dan

V-Power Diesel Rp14.620 per liter.

Selanjutnya, harga BBM di SPBU bp juga berlaku hal yang serupa dengan SPBU Shell dan Pertamina, yakni stabil apabila dibandingkan dengan harga BBM pada awal Maret.

Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU BP:

BP Ultimate Rp12.930 per liter;

BP 92 Rp12.390 per liter; dan

BP Ultimate Diesel Rp14.620 per liter.

Sementara itu, harga BBM di SPBU Vivo juga tidak menunjukkan perubahan sejak awal Maret 2026.

Berikut adalah daftar harga BBM SPBU Vivo: