Menlu Rusia, Yordania, hingga 6 Negara Monarki Arab Akan Gelar Konferensi Video Bahas Konflik di Timur Tengah

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) Mohammed Al Budaiwi mengatakan, para menteri luar negeri (Menlu) dari Rusia, Yordania, dan enam negara monarki Arab akan menggelar konferensi video pada Senin (30/3. Hal ini dilakukan dalam rangka membahas perkembangan di Timur Tengah dan dampaknya secara global.

"Pertemuan itu akan membahas dampak serangan Iran terhadap negara anggota GCC dan Yordania, serta perkembangan serius di kawasan dan dampak negatifnya terhadap dunia," ujarnya dilansir dari Antara, Senin (30/3).

Iran menyerang sejumlah wilayah Israel dan target-target militer AS di Timur Tengah sebagai balasan atas serangan gabungan AS-Israel.

Pada hari pertama konflik, 28 Februari, sebuah sekolah perempuan di Iran selatan terkena serangan dan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas.