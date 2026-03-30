Antara
31 Maret 2026, 00.17 WIB

OKI Sebut Penutupan Masjid Al-Aqsa oleh Israel Serangan Bagi Umat Muslim di Seluruh Dunia

Ilustrasi tentara zionis Israel menyeret warga Palestina yang sedang beribadah di Masjid Al Aqsa di tengah Bulan Suci Ramadan.

JawaPos.com - Penutupan Masjid Al-Aqsa selama lebih dari 30 hari merupakan serangan terang-terangan tidak hanya terhadap warga Palestina, tetapi juga semua Muslim di seluruh dunia.

Menurutnya, hal itu karena Masjid Al-Aqsa memiliki nilai keagamanan dan sejarah yang sangat penting.

Dalam sebuah pernyataan, El-Leithy menambahkan bahwa situasi di Yerusalem membutuhkan tindakan mendesak dari segala elemen seraya meminta media Arab dan Islam untuk gencar melakukan peliputan dan menyoroti pelanggaran yang sedang berlangsung terhadap kota suci tersebut.

Ia menyerukan narasi media yang terpadu untuk mendukung perjuangan Palestina, dengan fokus pada penyampaian penderitaan warga Yerusalem dan mengungkap kebijakan pembatasan serta penutupan yang bertujuan untuk menggusur warga dan memaksakan realitas baru di kota tersebut.

El-Leithy juga menyoroti pentingnya memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk mengomunikasikan situasi secara global dan melawan narasi Zionis Israel.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa pertempuran saat ini bukan hanya di lapangan, tetapi juga ada pada kesadaran internasional dan opini publik.

Artikel Terkait
Imbas Perang Iran Vs AS-Isarel, G7 Akan Gelar Pertemuan untuk Tekan Harga Minyak - Image
Internasional

Imbas Perang Iran Vs AS-Isarel, G7 Akan Gelar Pertemuan untuk Tekan Harga Minyak

31 Maret 2026, 00.11 WIB

Harga BBM di Indonesia Masih Stabil Kendati Perang Iran Vs AS-Israel Masih Berkecamuk - Image
Internasional

Harga BBM di Indonesia Masih Stabil Kendati Perang Iran Vs AS-Israel Masih Berkecamuk

30 Maret 2026, 17.11 WIB

Imbas Perang Iran vs AS-Isrel , PM Spanyol Ingatkan Risiko Krisis Pangan - Image
Internasional

Imbas Perang Iran vs AS-Isrel , PM Spanyol Ingatkan Risiko Krisis Pangan

30 Maret 2026, 16.36 WIB

Terpopuler

1

Arus Balik Lebaran 2026: Ratusan Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek di Hari Terakhir Libur Idulfitri

2

Jadwal Shalat Wilayah Bantul Selasa 31 Maret 2026

3

Alam Semesta seolah Merestui, 6 Tanggal Lahir Ini Punya Bakat dalam Menarik Kekayaan

4

Jadwal Shalat Wilayah Banyuwangi Selasa 31 Maret 2026

5

7 Kebiasaan Halus Ini Membuat Anda Sering Disalahpahami Orang Lain Menurut Psikologi, Apa Saja?

6

Anisa Pohan Melahirkan Anak Kedua, Laki-laki Bernama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono alias AHY Junior

7

Jadwal Shalat Wilayah Mojokerto Selasa 31 Maret 2026

8

Menantikan Anak Pertama, Taylor Lautner dan Istrinya Taylor Dome Tampak Romantis

9

Jadwal Shalat Wilayah Malang Selasa 31 Maret 2026

10

Disayang Orang Sekitar, 7 Weton Ini Hidupnya Bakal Tenang, Penuh Keberkahan hingga Kaya Raya

