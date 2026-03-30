OKI Sebut Penutupan Masjid Al-Aqsa oleh Israel Serangan Bagi Umat Muslim di Seluruh Dunia

JawaPos.com - Penutupan Masjid Al-Aqsa selama lebih dari 30 hari merupakan serangan terang-terangan tidak hanya terhadap warga Palestina, tetapi juga semua Muslim di seluruh dunia.

Menurutnya, hal itu karena Masjid Al-Aqsa memiliki nilai keagamanan dan sejarah yang sangat penting.

Dalam sebuah pernyataan, El-Leithy menambahkan bahwa situasi di Yerusalem membutuhkan tindakan mendesak dari segala elemen seraya meminta media Arab dan Islam untuk gencar melakukan peliputan dan menyoroti pelanggaran yang sedang berlangsung terhadap kota suci tersebut.

Ia menyerukan narasi media yang terpadu untuk mendukung perjuangan Palestina, dengan fokus pada penyampaian penderitaan warga Yerusalem dan mengungkap kebijakan pembatasan serta penutupan yang bertujuan untuk menggusur warga dan memaksakan realitas baru di kota tersebut.

El-Leithy juga menyoroti pentingnya memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk mengomunikasikan situasi secara global dan melawan narasi Zionis Israel.