Sampaikan Duka Cita, DPR Dukung Pemerintah Ambil Langkah Tegas atas Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

JawaPos.com - Pemerintah diminta mengambil langkah tegas terkait gugurnya satu prajurit TNI akibat serangan Israel terhadap markas United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon. Ihwal adanya hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta.

"Kami percaya negara akan mengambil langkah yang tepat dan terukur, mendorong proses investigasi yang transparan, serta memastikan bahwa kejadian ini ditindaklanjuti melalui mekanisme internasional yang berlaku. Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi perdamaian, sekaligus menjaga kehormatan dan martabatnya. Dalam situasi seperti ini, ketegasan harus berjalan seiring dengan kebijaksanaan," kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, dilansir dari Antara, Senin (30/3).

Wakil rakyat asal Yogyakarta ini juga menyampaikan belasungkawa atas gugurnya prajurit TNI yang diketahui bernama Praka Farizal Rhomadhon, dalam serangan tersebut.

"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya prajurit TNI dalam menjalankan tugas mulia sebagai bagian dari misi perdamaian dunia. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pengabdian TNI dalam misi perdamaian PBB ini adalah wujud nyata komitmen Indonesia dalam menjaga ketertiban dan stabilitas global.

Menurut ia, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa tugas menjaga perdamaian bukan tanpa risiko.

Namun demikian, setiap bentuk serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum internasional.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Aulia Dwi Nasrullah mengatakan saat ini proses investigasi dari United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) soal serangan artileri yang menggugurkan satu prajurit TNI sedang berlangsung.

"Proses investigasi masih dilakukan oleh UNIFIL," kata Aulia saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Investigasi itu dilakukan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang siapa aktor penyerangan dan motif di balik serangan tersebut.

Peningkatan eskalasi konflik tersebut memicu terjadinya beberapa serangan, salah satunya mengarah ke wilayah tempat kontingen prajurit Indonesia, yakni di Kota Adshit al-Qusyar, Lebanon, Minggu (29/3).

Akibatnya, satu prajurit TNI dinyatakan gugur dan tiga prajurit lain mengalami luka ringan hingga berat.