Antara
01 April 2026, 20.28 WIB

Tolak Gencatan Senjata, Iran Ingin Akhiri Perang dan Kompensasi

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membantah bahwa sudah ada kesepakatan gencatan senjata dengan Iran. (OZAN KOSE / AFP)

JawaPos.com - Pemerintah Irancmenolak mentah-mentah tawaran untuk gencatan senjata dari Amerika Serikat. Melalui Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, Iran menegaskan, pihaknya hanya ingin penghentian perang secara total. Selain itu juga jaminan bebas dari serangan di masa depan dan kompensasi.

Kepada Al Jazeera pada Selasa (31/3), ia mengatakan kontak dengan AS bukanlah negosiasi, melainkan pertukaran pesan, baik secara langsung maupun lewat perantara di kawasan.

Dilansir dari Antara, Rabu (1/4), Araghchi menyebutkan ia terus menerima pesan dari utusan AS Steve Witkoff, tetapi menegaskan bahwa hal itu tidak boleh diartikan sebagai negosiasi formal.

Pesan-pesan tersebut disampaikan melalui kementerian luar negeri, termasuk komunikasi terbatas di antara badan keamanan, tanpa adanya pembicaraan dengan pihak tertentu di dalam negeri.

Ia menambahkan pertukaran pesan berlangsung dalam kerangka resmi pemerintah di bawah pengawasan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.

Menurut Araghchi, pesan tersebut mencakup peringatan dan pandangan bersama yang disampaikan melalui saluran tertentu.

Menanggapi laporan bahwa Iran telah merespons 15 usulan AS, ia mengatakan belum ada tanggapan yang dikirim dan Iran belum mengajukan usulan maupun syarat apa pun.

Araghchi menegaskan belum ada keputusan terkait negosiasi dan menekankan bahwa rakyat Iran tidak bisa diancam. Ia juga meminta Presiden AS Donald Trump untuk berbicara dengan hormat.

Terkait keamanan maritim, Menlu Iran itu mengatakan Selat Hormuz sepenuhnya tetap terbuka dan hanya dibatasi bagi pihak-pihak yang melakukan permusuhan terhadap Iran.

Editor: Kuswandi
Artikel Terkait
Klaim Sudah Menang, Donald Trump Sebut AS Segera Tinggalkan Iran dalam Hitungan Pekan - Image
Internasional

Klaim Sudah Menang, Donald Trump Sebut AS Segera Tinggalkan Iran dalam Hitungan Pekan

01 April 2026, 17.37 WIB

Komite Parlemen Iran Setujui Rencana Pungutan Tol di Selat Hormuz - Image
Internasional

Komite Parlemen Iran Setujui Rencana Pungutan Tol di Selat Hormuz

01 April 2026, 02.24 WIB

Iran Tolak Gencatan Senjata 48 Jam dari AS, Pilih Balas Lewat Serangan di Medan Tempur - Image
Internasional

Iran Tolak Gencatan Senjata 48 Jam dari AS, Pilih Balas Lewat Serangan di Medan Tempur

04 April 2026, 20.13 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

