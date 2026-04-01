Warren Buffett Gandeng Stephen dan Ayesha Curry untuk Hidupkan Kembali Lelang Filantropi Ikonik

JawaPos.com — Investor legendaris Warren Buffett kembali mengaktifkan salah satu inisiatif filantropi paling berpengaruh di dunia dengan menghidupkan kembali lelang makan siang amal yang sempat terhenti selama empat tahun. Langkah ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi kolaborasi lintas generasi dengan melibatkan bintang NBA Stephen Curry dan pengusaha sekaligus penulis Ayesha Curry.

Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang bersifat individual, format baru ini menegaskan pergeseran arah filantropi global yang semakin mengandalkan sinergi antara kekuatan finansial, pengaruh budaya populer, dan jaringan komunitas. Inisiatif bertajuk “A Seat At The Table” diposisikan bukan sekadar penggalangan dana, melainkan upaya memperluas dampak sosial melalui kolaborasi strategis.

Dilansir dari CBS News, Rabu (1/4/2026), Buffett menekankan bahwa kebangkitan kembali program ini membawa dimensi baru. Dia menyatakan, “Acara ini adalah tentang kembali bersatu, dengan cara baru, bersama orang-orang yang saya kagumi, untuk mendukung pekerjaan yang benar-benar penting. Bermitra dengan Stephen dan Ayesha untuk membantu meluncurkan sesuatu yang baru demi mendukung komunitas ini adalah hal yang sangat saya senangi.”

Selama lebih dari dua dekade, lelang makan siang amal Buffett dikenal sebagai salah satu praktik filantropi paling efektif secara global. Program ini berhasil menghimpun lebih dari 50 juta dolar AS (sekitar Rp 847,5 miliar dengan kurs Rp 16.950 per dolar AS) untuk Glide Foundation, lembaga berbasis di San Francisco yang menyediakan layanan makanan, kesehatan, pelatihan kerja, serta bantuan bagi tunawisma.

Namun, penghentian program pada 2022 sempat memicu pertanyaan mengenai keberlanjutan model tersebut. Pada saat itu, lelang terakhir justru mencatat rekor dengan nilai 19 juta dolar AS dari donor anonim. Momentum kebangkitan kembali inisiatif ini baru menguat setelah wafatnya pendiri Glide, Cecil Williams, pada 2024.

Buffett mengakui bahwa peristiwa tersebut menjadi titik refleksi penting. Dia mengatakan, “Selama masa jeda saya, Cecil meninggal, dan saya tahu dia pergi dengan keyakinan bahwa Glide Foundation tidak boleh pernah mati.” Dia juga melihat peluang regenerasi dalam kolaborasi ini, “Jika ini berhasil seperti yang saya yakini, saya pikir saya bisa menarik mitra serupa, tetapi jauh lebih muda, untuk bergabung dengan Stephen.”

Pada fase terbaru ini, hasil lelang tidak hanya akan disalurkan ke Glide, tetapi juga ke Eat. Learn. Play. Foundation, organisasi nirlaba yang didirikan oleh keluarga Curry. Fokus lembaga ini mencakup peningkatan akses pendidikan, pemenuhan kebutuhan gizi, serta pengembangan aktivitas olahraga bagi anak-anak di Oakland.

Dalam pernyataan bersama, pasangan Curry menegaskan orientasi jangka panjang dari keterlibatan mereka. Mereka menyatakan, “Bagi kami, ini tentang menggunakan platform yang kami miliki untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dari diri kami sendiri. Kami selalu percaya bahwa akses dapat membuka pintu, tetapi yang paling penting adalah apa yang Anda lakukan dengannya. Dengan lelang luar biasa ini, kami bersemangat mengubah momen ini menjadi dampak nyata bagi siswa dan keluarga di komunitas Bay Area.”

Secara operasional, proses lelang akan berlangsung melalui platform eBay mulai 7 Mei pukul 19.30 waktu Pasifik hingga 14 Mei pada waktu yang sama. Peserta diwajibkan melalui proses pra-kualifikasi dengan penawaran awal sebesar 50.000 dolar AS atau sekitar Rp 847,5 juta.