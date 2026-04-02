Antara
02 April 2026, 22.02 WIB

Rusia Uji Vaksin Kanker Personalisasi pada Penderita Melanoma

Ilustrasi vaksin.

JawaPos.com - Pasien pertama di Rusia menerima vaksin kanker personalisasi untuk mengobati melanoma, kata Kementerian Kesehatan Rusia pada Rabu (1/4), dikutip dari ANTARA.

"Pusat Penelitian Medis Nasional Radiologi Kementerian Kesehatan Rusia untuk pertama kalinya menggunakan vaksin mRNA anti-tumor personalisasi NEOONKOVAK pada pasien melanoma kulit dalam praktik klinis," kata pihak kementerian.

Disebutkan, pasien tersebut adalah warga berusia 60 tahun dari Wilayah Kursk yang didiagnosis menderita melanoma kulit.

Penyakit itu pertama kali terdeteksi pada 2021 dan pasien menjalani operasi.

Pada 2025, penyakit berkembang dengan keterlibatan kelenjar getah bening, sehingga pasien kembali menjalani operasi.

"Saat ini, pasien menjalani imunoterapi. Meski telah diobati, risiko perkembangan penyakit tetap tinggi dan pilihan terapi standar sangat terbatas,"” kata kementerian.

Dalam kondisi tersebut, penggunaan vaksin mRNA personalisasi dipertimbangkan sebagai salah satu upaya mengendalikan penyakit.

