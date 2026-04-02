Serangan Berlanjut! Pasukan AS-Israel Serbu 2 Dermaga di Selat Hormuz

Ilustrasi Selat Hormuz. (Better World Campaign).
JawaPos.com - Pasukan AS dan Israel menyerang dua dermaga di Selat Hormuz, kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim, melaporkan pada Rabu (1/4), dikutip dari ANTARA.
"Pesawat tempur AS dan Israel menargetkan dermaga perikanan Doha di Pulau Qeshm serta dermaga perikanan dan niaga di Bandar-e Charak," kata Wakil Gubernur Provinsi Hormozgan Ahmad Nafisi.
Dua orang terluka di Pulau Qeshm dan tiga orang di Bandar-e Charak, menurut pemeriksaan awal.
Tim pencarian dan penyelamatan yang dikerahkan ke lokasi masih melanjutkan operasi, kata Nafisi.
Ia mengatakan pada 31 Maret bahwa Dermaga Bahman di Pulau Qeshm juga telah diserang.
Nafisi menyebut fasilitas desalinasi air laut di pulau itu menjadi sasaran serangan di hari-hari awal perang.
Ia menambahkan bahwa serangan juga terjadi di Pelabuhan Shahid Haghani di Bandar Abbas pada Selasa.