Nanda Prayoga
03 April 2026, 22.56 WIB

Trump Ancam Tingkatkan Serangan dan Bikin Konflik dengan Iran Memanas, Jalur Energi Global Terancam

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Al Jazeera)

JawaPos.com - Presiden Donald Trump kembali melontarkan pernyataan keras terkait konflik antara AS-Israel dengan Iran. 

Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat bahkan belum mulai menghancurkan apa yang tersisa di Iran, sekaligus mengisyaratkan eskalasi serangan terhadap infrastruktur penting negara tersebut.

Di tengah meningkatnya ketegangan, puluhan negara kini berupaya mencari solusi agar distribusi energi global tetap berjalan, khususnya melalui Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak dunia.

Seperti dilansir dari Reuters, hampir lima minggu sejak operasi militer gabungan AS dan Israel dimulai, konflik ini terus meluas dan mengguncang kawasan.

Dampaknya terasa hingga pasar keuangan global, sekaligus meningkatkan tekanan politik terhadap Trump untuk segera menemukan jalan keluar.

Retorika Trump pun semakin tajam dalam beberapa hari terakhir, beriringan dengan upaya negosiasi tidak langsung dengan kepemimpinan baru Iran yang dinilai belum menunjukkan hasil signifikan. Pesimisme di dalam negeri AS juga mulai meningkat.

Dalam unggahan media sosialnya, Trump menulis, “Militer AS bahkan belum mulai menghancurkan apa yang tersisa di Iran. Jembatan selanjutnya, lalu Pembangkit Listrik,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemimpin Iran tahu apa yang harus dilakukan, dan harus dilakukan dengan cepat.

Sebelumnya, Trump juga membagikan video serangan udara terhadap sebuah jembatan baru yang menghubungkan Teheran dan Karaj.

Infrastruktur bernama B1 itu rencananya akan dibuka tahun ini. Media pemerintah Iran melaporkan delapan orang tewas dan 95 lainnya terluka akibat serangan tersebut.

