Rian Alfianto
03 April 2026, 18.24 WIB

Darurat Global Meluas, Sekjen PBB Minta AS-Israel Segera Hentikan Perang Iran

Sekjen PBB desak AS dan Israel hentikan perang Iran, peringatkan dunia di ambang konflik besar dan krisis global yang makin meluas. (Mohamed Ahmed/Xinhua

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, melontarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat dan Israel untuk segera menghentikan operasi militer terhadap Iran.

Ia menilai konflik yang telah memasuki bulan kedua itu kini memicu krisis kemanusiaan dan ekonomi yang semakin meluas.

Dalam pernyataannya kepada media pada Kamis (2/4), Guterres menegaskan bahwa situasi di Timur Tengah semakin mendekati titik berbahaya. Ia juga meminta Iran untuk menghentikan serangan terhadap negara-negara tetangganya.

“Pesan saya jelas. Kepada Amerika Serikat dan Israel, sudah saatnya menghentikan perang yang menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa dan dampak ekonomi yang menghancurkan. Kepada Iran, hentikan serangan terhadap tetangga,” tegasnya.

Krisis Meluas, Dampak Tak Lagi Regional

Guterres menyoroti bahwa konflik yang terus bereskalasi telah menyebabkan meningkatnya korban sipil dan kerusakan infrastruktur penting. Ia menyebut kondisi kemanusiaan memburuk dengan cepat, sementara dampak ekonomi mulai terasa secara global.

“Konflik di Timur Tengah telah memasuki bulan kedua,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa skala kehancuran terus meningkat dan meluas.

Menurutnya, dampak perang kini tidak lagi terbatas di kawasan, tetapi mulai mengguncang stabilitas pasar global serta dinamika keamanan internasional.

PBB juga memperingatkan bahwa jika konflik terus berlanjut, risiko pecahnya perang regional yang lebih besar sangat nyata. Bahkan, situasi saat ini dinilai bisa menyeret lebih banyak negara ke dalam konflik.

“Dunia berada di ambang perang yang lebih luas,” kata Guterres. “Dampaknya akan sangat dramatis secara global.”

Kekhawatiran ini sejalan dengan meningkatnya tensi geopolitik di kawasan yang selama ini dikenal rentan terhadap konflik berskala besar.

Editor: Edy Pramana
