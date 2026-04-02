Iran Bantah Keras Klaim Trump soal Permintaan Gencatan Senjata: Hoaks dan Tak Berdasar!

JawaPos.com - Ketegangan antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran kian memanas, usai pemerintah Iran tegas membantah klaim Presiden AS Donald Trump bahwa Teheran telah meminta gencatan senjata.

Alih-alih mereda, konflik justru memasuki babak baru yang dipenuhi perang narasi, ancaman militer, dan ketidakpastian diplomatik.

Iran: Klaim Trump 'Delusi dan Kebohongan' Kementerian Luar Negeri Iran menyebut pernyataan Trump sebagai 'false and baseless' atau tidak benar dan tidak berdasar.

Juru bicara Kemenlu Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan bahwa tidak pernah ada permintaan resmi gencatan senjata dari Teheran.

Pernyataan ini muncul setelah Trump menulis di media sosial bahwa Presiden Iran telah meminta AS menghentikan perang.

Namun, pejabat Iran lainnya, Seyyed Mehdi Tabatabaei, justru menegaskan posisi negaranya tidak berubah.

“Tidak ada perhatian terhadap delusi dan kebohongan para kriminal. Bangsa Iran tetap teguh mempertahankan kedaulatan negaranya,” ujarnya.

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, juga sebelumnya telah mengingatkan bahwa serangan terhadap infrastruktur vital Iran hanya akan memperluas konflik dan menciptakan dampak global yang lebih besar.

Fakta di Balik Klaim Negosiasi Meski Trump berulang kali menyebut Iran tengah mencari jalan damai, Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, memberikan klarifikasi berbeda.

Ia mengakui memang ada pertukaran pesan melalui pihak ketiga dalam beberapa hari terakhir, namun ia menegaskan: “Tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung.”