Rian Alfianto
03 April 2026, 06.17 WIB

Emmanuel Macron Sentil Donald Trump soal Serangan ke Iran: Perang Bukan Reality Show

Emmanuel Macron. (Instagram @emmanuelmacron)

JawaPos.com - Presiden Perancis Emmanuel Macron melontarkan kritik tajam terhadap gaya kepemimpinan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dalam menangani konflik Iran yang kian memanas.

Macron menilai pendekatan Trump tidak konsisten dan justru memperkeruh situasi perang di Timur Tengah.

Pernyataan itu disampaikan Macron saat kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan, di tengah konflik AS-Israel melawan Iran yang kini telah memasuki bulan kedua.

Macron secara tegas menyindir perubahan sikap Trump yang kerap bertolak belakang dari hari ke hari. Mulai dari klaim kemenangan, peluang damai, hingga kembalinya ancaman serangan besar.

“Ini bukan pertunjukan. Kita berbicara tentang perang, tentang nyawa manusia,” kata Macron kepada wartawan di Korea Selatan.

“Jika ingin serius, Anda tidak mengatakan hal yang berbeda setiap hari," lanjut Macron.

Ia bahkan menyarankan agar retorika publik dikurangi demi meredakan ketegangan. “Mungkin tidak perlu berbicara setiap hari. Biarkan situasi menjadi lebih tenang,” tambahnya.

Kritik atas Inkonsistensi Strategi AS

Sejak konflik dimulai, pemerintahan Trump memang mengirimkan sinyal yang beragam soal Iran.

Dari menyebut perang hampir selesai, mengklaim Iran ingin gencatan senjata, hingga kembali mengancam akan menghancurkan infrastruktur vital Iran.

Klaim tersebut bahkan telah dibantah langsung oleh pemerintah Iran. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan tidak ada permintaan gencatan senjata, sementara jalur diplomasi disebut belum memasuki tahap negosiasi resmi.

Editor: Bayu Putra
Artikel Terkait
Trump Sesumbar Lagi, Klaim Operasi Militer AS di Iran Hampir Selesai - Image
Internasional

Trump Sesumbar Lagi, Klaim Operasi Militer AS di Iran Hampir Selesai

02 April 2026, 22.40 WIB

Krisis Bahan Bakar Gara-gara Perang AS-Israel vs Iran, Korsel Terapkan Ganjil-Genap - Image
Internasional

Krisis Bahan Bakar Gara-gara Perang AS-Israel vs Iran, Korsel Terapkan Ganjil-Genap

02 April 2026, 19.57 WIB

Militer AS Ajukan Rencana untuk Mengambil Uranium yang Diperkaya Iran - Image
Internasional

Militer AS Ajukan Rencana untuk Mengambil Uranium yang Diperkaya Iran

02 April 2026, 19.50 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

