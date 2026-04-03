Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
04 April 2026, 00.48 WIB

Trump Disebut Ingin segera Akhiri Perang dengan Iran jelang Pemilihan Kongres

Presiden Donald Trump dilporkan mencari cara untuk mengakhiri perang dengan Iran jelang Pemilu AS. (Evan Vucci/AP Photo via Pool) - Image

Presiden Donald Trump dilporkan mencari cara untuk mengakhiri perang dengan Iran jelang Pemilu AS. (Evan Vucci/AP Photo via Pool)

JawaPos.com-Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah mencari jalan untuk keluar dari perangnya dengan Iran, karena khawatir operasi militer yang berkepanjangan dapat melemahkan posisi Partai Republik dalam Pemilihan Kongres paruh waktu, ungkap laporan majalah Time, mengutip beberapa sumber.

Pemimpin AS itu ingin menyatakan kemenangan dan mengakhiri permusuhan dengan Iran sebelum kerugian politik menjadi tidak dapat diperbaiki, sebut laporan tersebut pada Kamis.

"Kemungkinan peluangnya sangat sempit," kata seorang pejabat senior AS sebagaimana dikutip oleh majalah berita tersebut.

Laporan itu mencatat bahwa Trump, karena khawatir informasinya bocor, mengumumkan kepada para ajudannya sehari sebelum operasi terhadap Iran bahwa operasi tersebut dibatalkan.

Menurut sumber tersebut, Trump tiba di kediamannya di Mar-a-Lago pada 27 Februari, di mana para ajudannya berkumpul di pusat operasi sementara.

Trump dilaporkan merasa geram dengan banyaknya orang yang hadir, termasuk orang-orang yang tidak dikenalnya atau yang menurutnya tidak cukup dikenalnya.

Pada satu waktu, presiden itu mengumumkan bahwa operasi tersebut dibatalkan, menurut laporan itu, kemudian menambahkan bahwa setelah ruangan kosong, dia memanggil kembali sebagian kecil ajudan terpercaya, orang-orang yang diharapkan ada ketika operasi dimulai.

Pemilihan paruh waktu untuk kedua majelis Kongres akan berlangsung pada 3 November. Partai Republik saat ini memegang mayoritas di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore