Antara
04 April 2026, 02.55 WIB

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Ilustrasi Selat Hormuz. (Freepik)

JawaPos.com-Upaya membuka kembali jalur vital energi global melalui Selat Hormuz menghadapi hambatan serius di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Rusia, Tiongkok, dan Prancis dilaporkan menghalangi resolusi yang memungkinkan penggunaan kekuatan untuk menjamin kebebasan pelayaran di kawasan tersebut.

Mengutip laporan The New York Times berdasarkan sumber diplomatik dan pejabat senior PBB, draf resolusi itu memuat klausul yang memberi kewenangan kepada negara anggota untuk menggunakan berbagai cara, termasuk kekuatan militer, guna mencegah penutupan Selat Hormuz.

Usulan tersebut diajukan oleh Bahrain dan mendapat dukungan sejumlah negara Teluk. Hingga kini, rancangan resolusi telah memasuki revisi keempat setelah melalui serangkaian perundingan tertutup selama beberapa pekan terakhir.

Pemungutan suara resmi dijadwalkan berlangsung pada Jumat (4/4). Namun, belum ada kepastian apakah resolusi itu akan lolos, mengingat Rusia, Tiongkok, dan Prancis sebagai anggota tetap DK PBB memiliki hak veto.

Tidak hanya di antara anggota tetap, perbedaan pandangan juga terjadi di kalangan 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Hal ini semakin memperumit peluang tercapainya kesepakatan bersama terkait langkah konkret di Selat Hormuz.

Ketegangan di kawasan meningkat setelah serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap sejumlah target di Iran pada 28 Februari lalu, termasuk di Teheran. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban sipil.

Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Rangkaian aksi tersebut memicu eskalasi konflik yang berdampak langsung pada stabilitas kawasan.

Akibatnya, terjadi blokade de facto di Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi salah satu urat nadi distribusi minyak dan gas alam cair dunia. Kondisi ini menekan ekspor dan produksi energi dari kawasan Teluk, sekaligus mendorong kenaikan harga di pasar internasional.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Artikel Terkait
DK PBB Keluarkan Resolusi Agar Iran Hentikan Serangan ke Negara Teluk, Namun Tak Minta AS-Israel Setop - Image
Internasional

DK PBB Keluarkan Resolusi Agar Iran Hentikan Serangan ke Negara Teluk, Namun Tak Minta AS-Israel Setop

12 Maret 2026, 15.54 WIB

Lonjakan Investasi Sains Tiongkok Tembus Rp 1.051 Triliun pada 2026, Sinyal Kuat Perebutan Dominasi Teknologi Global - Image
Internasional

Lonjakan Investasi Sains Tiongkok Tembus Rp 1.051 Triliun pada 2026, Sinyal Kuat Perebutan Dominasi Teknologi Global

04 April 2026, 01.09 WIB

Pemerintah Tiongkok Sampaikan Duka Cita atas Gugurnya Pasukan TNI di Lebanon - Image
Internasional

Pemerintah Tiongkok Sampaikan Duka Cita atas Gugurnya Pasukan TNI di Lebanon

01 April 2026, 06.36 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

