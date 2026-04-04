Rian Alfianto
04 April 2026, 17.08 WIB

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

Ilustrasi tangkapan layar video jatuhnya helikopter Black Hawk milik AS di Iran. (Aerospace Global News).

JawaPos.com - Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah muncul laporan bahwa Iran menembak jatuh helikopter militer jenis UH-60 Black Hawk milik pasukan khusus AS.

Insiden ini disebut terjadi saat helikopter tersebut menjalankan misi pencarian dan penyelamatan (SAR) terhadap pilot jet tempur AS yang sebelumnya dilaporkan jatuh.

Media pemerintah Iran mengklaim helikopter itu menjadi sasaran sistem pertahanan udara saat beroperasi di dekat perbatasan Iran. Helikopter tersebut disebut tengah berupaya mengevakuasi awak dari pesawat tempur AS yang lebih dulu ditembak jatuh.

Namun hingga kini, pemerintah Amerika Serikat belum memberikan konfirmasi resmi terkait klaim tersebut.

Berdasarkan laporan yang beredar, helikopter UH-60 Black Hawk itu merupakan bagian dari operasi combat search and rescue (CSAR) yang diluncurkan setelah sebuah jet tempur AS jatuh di wilayah Iran.

Sejumlah sumber menyebut jet yang dimaksud adalah F-15E Strike Eagle, yang dilaporkan mengalami insiden di Iran Selatan. Warga setempat bahkan dikabarkan menemukan kursi lontar ACES II ejection seat, mengindikasikan bahwa pilot dan perwira senjata berhasil keluar sebelum pesawat jatuh.

Rekaman yang beredar di media Iran memperlihatkan kepulan asap serta aktivitas pesawat dan drone di sekitar lokasi kejadian. Meski begitu, keaslian video tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Status Awak Masih Tanda Tanya
Salah satu pertanyaan terbesar dalam insiden ini adalah nasib awak helikopter. Hingga kini, belum ada kejelasan apakah mereka selamat, tewas, atau ditangkap.

Media Iran mengklaim bahwa upaya penyelamatan gagal dan menyebut kemungkinan adanya pilot AS yang ditangkap.

Di sisi lain, pejabat AS hanya mengonfirmasi bahwa operasi pencarian dan penyelamatan memang sedang berlangsung, tanpa memberikan rincian terkait korban atau status personel.

