Rian Alfianto
07 April 2026, 00.49 WIB

Sikap Labil Donald Trump Picu Ketegangan Global, Tiongkok–Rusia Siap Turun Tangan Redakan Konflik Timur Tengah

Ilustrasi mimik wajah marah Donald Trump. (CNN)

JawaPos.com - Ketegangan di Timur Tengah kian memanas seiring pernyataan kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang dinilai inkonsisten, dari membuka peluang negosiasi, janji meninggalkam Iran hingga kembali mengancam menghancurkan infrastruktur sipil Iran.

Di tengah eskalasi itu, dua kekuatan global, Tiongkok dan Russia, kini mengambil langkah aktif untuk meredakan konflik, termasuk melalui jalur diplomasi di Dewan Keamanan PBB.

Trump Berubah-ubah: Negosiasi atau Serangan?

Dalam beberapa hari terakhir, Trump memang mengirim sinyal yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ia mengklaim Iran tengah bernegosiasi dengan AS dan optimistis perang segera berakhir.

Namun di sisi lain, ia justru melontarkan ancaman keras akan menyerang pembangkit listrik dan jembatan Iran jika Strait of Hormuz atau Selat Hormuz tidak dibuka.

Pernyataan bernada agresif itu, yang bahkan disertai ungkapan 'Alhamdulillah', menuai kecaman luas dan memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih besar.

Tiongkok–Rusia Ambil Peran di PBB

Merespons situasi yang kian tidak menentu, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi dilaporkan telah melakukan pembicaraan langsung dengan Menlu Rusia, Sergei Lavrov.

Dalam percakapan tersebut, Wang menegaskan bahwa solusi utama atas krisis di Selat Hormuz adalah gencatan senjata secepat mungkin.

“Tiongkok selalu mendorong penyelesaian politik melalui dialog dan negosiasi,” ujar Wang Yi mengutip Reuters.

Editor: Bintang Pradewo
