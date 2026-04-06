Sean Gelael Siap Turun Gunung di Sirkuit Mandalika, Persaingan GT World Challenge Asia 2026 Memanas

Sirkuit Internasional Mandalika untuk menjadi kiblat balap roda empat di kawasan Asia. (Dok. Mandalika)
JawaPos.com - Ambisi Sirkuit Internasional Mandalika untuk menjadi kiblat balap roda empat di kawasan Asia kian nyata. Akhir pekan ini, jajaran direksi Mandalika Grand Prix Association (MGPA) bertolak ke Malaysia untuk memantau langsung pembukaan musim GT World Challenge Asia 2026 di Sirkuit Internasional Sepang, 3-5 April 2026.
Kehadiran Direktur Utama MGPA Priandhi Satria bersama Pgs VP Business Development MGPA Rully Habibie, bukan sekadar menonton. Mereka melakukan pertemuan strategis dengan General Manager SRO Motorsports Asia, Benjamin Franassovici. Fokus utamanya mematangkan persiapan Seri 3 dan 4 yang akan digelontorkan di Sirkuit Internasional Mandalika, pada 1-3 Mei mendatang.
”Kami berkoordinasi intensif mengenai prosedur lomba dan tata cara teknis. Apalagi di Mandalika nanti, jadwal akan sangat padat karena GT World Challenge Asia digelar bersamaan dengan Mandalika Festival of Speed,” ujar Priandhi Satria, Minggu (5/4).
Persaingan musim 2026 dipastikan panas. Nama-nama besar seperti Alessio Picariello hingga Seiji Ara sudah unjuk gigi di lintasan Malaysia. Namun, bagi publik Tanah Air, daya tarik utama ada pada pasukan Merah Putih.
Saat ini, sudah ada empat pembalap Indonesia yang berlaga di kelas dunia tersebut. Yakni Setiawan Santoso, Andrés Pato, David Tjiptobiantoro, dan Andy Tan. Kabar yang paling dinanti, pembalap kebanggaan Indonesia, Sean Gelael, dipastikan akan turun gunung saat seri Mandalika bulan depan.
Kehadiran Sean diharapkan menjadi magnet kuat bagi pencinta otomotif untuk memadati tribun sirkuit kebanggaan warga NTB tersebut. ”Ini kesempatan istimewa menyaksikan aksi mobil GT3 kelas dunia dari dekat,” imbuh Priandhi.
Kabar baik bagi warga lokal, MGPA mematok harga tiket yang sangat terjangkau agar atmosfer balapan bisa dirasakan semua kalangan. Tiket kategori Grandstand A (3 days pass) hanya dibanderol Rp 50 ribu.
Bagi yang ingin merasakan sensasi lebih dekat dengan pembalap dan mobil mewah di area pit lane, tersedia tambahan biaya pit walk sebesar Rp 100 ribu untuk pembeli tercepat. Sementara untuk kelas sultan, tersedia kategori Royal Box seharga Rp 3,25 juta dengan fasilitas lunch, gridwalk, hingga akses paddock.
”Tiket sudah bisa dipesan secara daring melalui aplikasi Goers, MyTelkomsel, atau laman resmi themandalikagp.com,” sambung Pgs VP Business Development MGPA Rully Habibie.
Dengan persiapan yang kian matang, bulan Mei mendatang dipastikan akan menjadi panggung pembuktian bagi Mandalika sebagai sirkuit kelas dunia yang tidak hanya ramah bagi pembalap, tapi juga bagi kantong penontonnya. (ewi/r8)
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian
Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik