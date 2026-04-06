Serangan AS-Israel Guncang Iran: Masjid dan Universitas Jadi Sasaran, Puluhan Tewas Termasuk Anak-anak

JawaPos.com - Serangan besar-besaran yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke berbagai wilayah Iran memicu kecaman luas, setelah sejumlah fasilitas sipil, termasuk masjid dan institusi pendidikan, ikut menjadi sasaran. Sedikitnya 34 orang dilaporkan tewas, di antaranya enam anak-anak.

Serangan ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump memberikan ultimatum kepada Teheran agar membuka kembali Selat Hormuz, dengan ancaman serangan terhadap infrastruktur vital jika tidak dipenuhi.

Korban Sipil Berjatuhan, Anak-anak Jadi Korban

Kantor berita Fars melaporkan, serangan udara di Baharestan, Provinsi Teheran, menewaskan 23 orang, termasuk empat anak perempuan dan dua anak laki-laki berusia di bawah 10 tahun.

Serangan lain di kota Qom menewaskan lima orang, sementara enam korban jiwa dilaporkan di Bandar-e Lengeh, Iran selatan. Total, sedikitnya 12 kota dilaporkan menjadi target, termasuk Bandar Abbas, Ahvaz, Shiraz, Isfahan, dan Karaj.

Masjid dan Kampus Elit Ikut Dihantam

Salah satu target paling disorot adalah Sharif University of Technology di Teheran, yang dikenal sebagai kampus teknik unggulan Iran. Serangan dilaporkan menyebabkan kerusakan parah pada kompleks kampus, termasuk masjid dan laboratorium.

Jurnalis Al Jazeera, Tohid Asadi, melaporkan bahwa kawasan kampus juga mengalami serangan tambahan, termasuk fasilitas gas di sekitarnya.

"Kementerian Sains dan Teknologi Iran memberi tahu kami bahwa setidaknya 30 universitas telah terkena dampak sejak perang dimulai pada 28 Februari," ujar Asadi.