Antara
07 April 2026, 15.47 WIB

Trump Ingin Hindari Serangan AS ke Pembangkit Listrik dan Jembatan Iran

Donald Trump menyatakan AS belum perlu menerjunkan pasukan darat ke Iran, tapi tetap jadi opsi. (AP/Manuel Balce Ceneta) - Image

Donald Trump menyatakan AS belum perlu menerjunkan pasukan darat ke Iran, tapi tetap jadi opsi. (AP/Manuel Balce Ceneta)

JawaPos.com - Presiden AS Donald Trump pada Senin mengatakan bahwa dia berharap dapat menghindari serangan terhadap pembangkit listrik dan jembatan Iran, dengan tenggat waktu yang semakin dekat.

"Saya harap saya tidak perlu melakukannya," kata Trump kepada wartawan ketika ditanya tentang ancamannya sebelumnya untuk menyerang sejumlah sasaran di Iran.

Presiden AS itu menambahkan bahwa saat ini adalah periode kritis dan tindakan AS di masa depan akan bergantung pada respons Iran.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran, termasuk di Teheran, sehingga menyebabkan kerusakan dan korban jiwa di kalangan warga sipil.

Iran membalasnya dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.

Sumber: Sputnik/RIA Novosti

Editor: Estu Suryowati
Artikel Terkait
Trump Klaim Punya Rencana Terbaik terkait Iran, Tapi Ogah Kasih Tahu - Image
Internasional

Trump Klaim Punya Rencana Terbaik terkait Iran, Tapi Ogah Kasih Tahu

07 April 2026, 15.37 WIB

Trump Sesumbar Mampu Hancurkan Iran dalam Satu Malam Jika Tak Ada Kesepakatan - Image
Internasional

Trump Sesumbar Mampu Hancurkan Iran dalam Satu Malam Jika Tak Ada Kesepakatan

07 April 2026, 15.05 WIB

Netanyahu Bisiki Trump Jangan Mau Diajak Gencatan Senjata, AS-Israel vs Iran kian Memanas - Image
Internasional

Netanyahu Bisiki Trump Jangan Mau Diajak Gencatan Senjata, AS-Israel vs Iran kian Memanas

07 April 2026, 14.54 WIB

Terpopuler

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo - Image
1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

3

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

6

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

7

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

8

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

9

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

10

8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

