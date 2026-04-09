Oman Tolak Penerapan Tarif Tol di Selat Hormuz, Begini Alasannya

JawaPos.com-Menteri Transportasi, Komunikasi, dan Teknologi Informasi Oman Saeed al Maawali, menyatakan kapal yang transit melalui Selat Hormuz seharusnya tidak dikenakan biaya tol berdasarkan perjanjian maritim internasional, karena selat tersebut merupakan jalur perairan alami.

Associated Press, dengan mengutip sumber, melaporkan bahwa Iran dan Oman akan mengenakan biaya bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Media Barat juga melaporkan bahwa biaya tersebut diduga akan dipungut dalam bentuk mata uang kripto.

Menteri tersebut membantah laporan bahwa Oman akan mengenakan biaya untuk melintas di Selat Hormuz.

“Posisi Kesultanan Oman mengenai isu ini jelas dan sejalan dengan perjanjian yang telah ditandatangani. Selat tersebut adalah jalur perairan internasional alami yang diatur oleh konvensi maritim internasional dan tidak tunduk pada kendali sepihak,” kata menteri tersebut saat berbicara di Majelis Permusyawaratan Oman,

Ia menambahkan bahwa beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Iran, belum menandatangani perjanjian pelayaran maritim, sehingga menciptakan celah hukum dalam isu ini.

“Negosiasi mengenai masa depan Selat Hormuz terus berlanjut melalui jalur diplomatik, dan Kementerian Luar Negeri Oman turut berpartisipasi dalam pembahasan tersebut,” ucapnya.

Pada Selasa malam, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa ia telah menyepakati gencatan senjata bilateral selama dua minggu dengan Iran, serta memastikan bahwa Iran juga setuju untuk membuka Selat Hormuz.