Antara
09 April 2026, 20.16 WIB

Sekjen PBB Antonio Guterres Kecam Serangan Israel ke Lebanon, Ancam Gencatan Senjata

Petugas penyelamat berdiri di tengah puing-puing lokasi serangan Israel di Tyre, Lebanon. (TRT World) - Image

Petugas penyelamat berdiri di tengah puing-puing lokasi serangan Israel di Tyre, Lebanon. (TRT World)

JawaPos.com – Serangan brutal Israel ke Lebanon di Tengah gencatan senjata dengan Iran membuat marah Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dengan tegas mengutuk serangan itu dan memperingatkan meningkatnya korban sipil dan risiko terhadap gencatan senjata.

Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan, Rabu (8/4), sebagaimana dilansir dari Antara, Guterres mengatakan serangan pada 8 April tersebut mengakibatkan ratusan warga sipil tewas dan terluka.

Korban tewas itu termasuk juga anak-anak, serta menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur sipil.

Ia menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya jumlah korban sipil dan dengan keras mengecam jatuhnya korban jiwa.

Guterres juga menyampaikan belasungkawa kepada pemerintah dan rakyat Lebanon, serta berharap agar para korban yang mengalami luka-luka segera pulih.

“Dengan pengumuman gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat, aktivitas militer yang sedang berlangsung di Lebanon menimbulkan risiko serius terhadap gencatan senjata tersebut dan upaya menuju perdamaian yang langgeng serta menyeluruh di kawasan,” bunyi pernyataan tersebut.

“Sekretaris Jenderal kembali menyerukan kepada semua pihak untuk segera menghentikan permusuhan,” lanjut pernyataan.

Guterres menegaskan bahwa warga sipil dan infrastruktur sipil harus dilindungi setiap saat, serta serangan yang menargetkan mereka sebagai sesuatu yang “tidak dapat diterima.”

Guterres menambahkan bahwa tidak ada solusi militer untuk konflik tersebut dan mendesak semua pihak untuk menempuh jalur diplomasi.

