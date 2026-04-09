Inggris Minta Gencatan Senjata Iran-AS Diperluas ke Lebanon

Petugas penyelamat berdiri di tengah puing-puing lokasi serangan Israel di Tyre, Lebanon.

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper, mendesak agar gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat diperluas ke Lebanon. Hal ini penting dilakukan, di tengah serangan Israel yang masih berlangsung.

"Saya sangat prihatin dengan meningkatnya serangan Israel di Lebanon. Kami telah melihat konsekuensi kemanusiaan dan perpindahan massal penduduk. Kami ingin gencatan senjata diperluas ke Lebanon," kata Cooper kepada Sky News, dilansir dari Antara, Kamis (9/4).

Ia juga mengumumkan rencana bertemu pimpinan Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk membahas situasi di Selat Hormuz, serta menegaskan bahwa Iran tidak boleh mengenakan biaya bagi kapal yang melintasi jalur perairan internasional itu.

Pada Selasa malam, Presiden AS Donald Trump mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Iran mengenai gencatan senjata selama dua pekan.

Baca Juga:Delegasi Iran Dijadwalkan Tetap ke Pakistan Meski Ada Keraguan soal Israel

Pada saat yang sama, pesawat tempur dan artileri Israel menyerang belasan permukiman di Lebanon selatan, termasuk kota besar Tyre.