Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Antara
27 Maret 2026, 03.19 WIB

Selama Momen Lebaran 2026, 1,1 juta Penumpang Gunakan Transjakarta

Penumpang di bus Transjakarta di Halte Bundaran HI, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mencatat total sebanyak 1.135.547 orang naik armada mereka selama momen Lebaran 2026 yakni pada 21-22 Maret lalu.

"Puncaknya terjadi pada 22 Maret 2026 dengan total 697.519 pelanggan dalam satu hari, meningkat tajam dibandingkan hari sebelumnya yang tercatat sebanyak 438.028 pelanggan," kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani di Jakarta, Kamis (26/3).

Ayu mengatakan, angka ini sejalan dengan antusiasme masyarakat yang merayakan Lebaran di Jakarta dalam memanfaatkan kebijakan Tarif Khusus Rp 1 yang diberlakukan pada 21 dan 22 Maret 2026.

“Lonjakan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin mengandalkan transportasi publik untuk bermobilitas di momen penting, seperti silaturahmi maupun berwisata saat Lebaran,” ujar Ayu.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan kebijakan tarif Rp 1 sebagai bentuk apresiasi agar masyarakat yang merayakan Lebaran di Jakarta dapat menikmati perjalanan yang aman, nyaman, dan sangat terjangkau.

Adapun kepadatan penumpang terfokus pada beberapa halte strategis yang menjadi akses menuju kawasan wisata serta rute penghubung wilayah penyangga seperti Bundaran HI Astra (8.910 penumpang), Ragunan (8.075 penumpang), Juanda (6.842 penumpang), Blok M (6.537 penumpang), dan Kalideres (5.590 penumpang).

Selain itu, rute Bogor – Blok M (7.047 penumpang), Pantai Maju – Balai Kota: (6.046 penumpang), Poris Plawad – Petamburan (5.798 penumpang), PIK 2 – Blok M (4.917 penumpang), dan Ciputat – CSW (4.595 penumpang).

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore