Selama Momen Lebaran 2026, 1,1 juta Penumpang Gunakan Transjakarta

JawaPos.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mencatat total sebanyak 1.135.547 orang naik armada mereka selama momen Lebaran 2026 yakni pada 21-22 Maret lalu.



"Puncaknya terjadi pada 22 Maret 2026 dengan total 697.519 pelanggan dalam satu hari, meningkat tajam dibandingkan hari sebelumnya yang tercatat sebanyak 438.028 pelanggan," kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani di Jakarta, Kamis (26/3).



Ayu mengatakan, angka ini sejalan dengan antusiasme masyarakat yang merayakan Lebaran di Jakarta dalam memanfaatkan kebijakan Tarif Khusus Rp 1 yang diberlakukan pada 21 dan 22 Maret 2026.