Arus Balik Lebaran 2026: 52 Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta Hari Ini, Cek Sisa Tiket Promo!

JawaPos.com – Puncak arus balik Lebaran 2026 masih terasa di wilayah Daop 1 Jakarta. Berdasarkan data hari ini, Minggu (29/3), puluhan ribu penumpang kereta api mulai memadati stasiun-stasiun besar seperti Gambir dan Pasar Senen untuk kembali ke Jakarta.

Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menuturkan, volume kedatangan penumpang masih terus menunjukkan angka yang tinggi. Tercatat, sebanyak 52.896 penumpang tiba di wilayah Daop 1 Jakarta pada hari ini saja.

"Volume keberangkatan Daop 1 sebanyak 36.994 penumpang dan volume kedatangan/tiba Daop 1 mencapai 52.896 penumpang," ujarnya, Minggu (29/3).

Rincian kedatangan penumpang di beberapa stasiun utama pada hari ini adalah sebagai berikut:

- Stasiun Pasar Senen: 18.753 penumpang

- Stasiun Gambir: 15.689 penumpang

- Stasiun Bekasi: 7.436 penumpang

- Stasiun Jatinegara: 5.195 penumpang

Selama periode arus balik (23 Maret – 1 April 2026), ribuan pemudik dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta mulai membanjiri Jakarta. Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir masih menjadi magnet utama titik kedatangan.

Secara kumulatif, tingkat keterisian tempat duduk (okupansi) selama masa angkutan Lebaran 2026 mencapai 83 persen dari total 1.083.674 kursi yang disediakan.

Berburu Diskon: Promo Silaturahmi 20% Masih Tersedia

Bagi Anda yang baru akan merencanakan perjalanan pasca-Lebaran, KAI memberikan kabar baik. Masih tersedia 113.175 kursi untuk keberangkatan periode 29 Maret hingga 1 April 2026.

Menariknya, KAI juga menggelar Promo Silaturahmi berupa diskon tiket sebesar 20 persen. Promo ini berlaku khusus untuk kelas Eksekutif pada 61 perjalanan KA keberangkatan dari Gambir dan Pasar Senen.

Daftar Kereta Favorit dan Rute Paling Dicari