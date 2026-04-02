Antara
03 April 2026, 01.05 WIB

KAI Sediakan 226 Ribu Tiket KA untuk Masa Libur Paskah, Operasikan 85 Perjalanan Per Hari

Ilustrasi penumpang KA bersiap berangkat. PT KAI Daop 1 Jakarta menyediakan total 226.225 tiket pada masa libur panjang Paskah periode 2-6 April 2026. (PT KAI Daop 1 Jakarta)

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta menyediakan sebanyak 226.225 tiket atau rata-rata 46.003 tiket per hari untuk libur panjang Paskah di periode 2-6 April 2026.

“Hingga saat ini, sebanyak lebih dari 126 ribu tiket telah terjual untuk perjalanan pada periode tersebut,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo di Jakarta, Kamis (2/4) sebagaimana dilansir dari Antara.

Selama periode libur Paskah, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 85 perjalanan kereta api per hari. terdiri dari 68 KA reguler dan 17 KA tambahan.

Dari total 17 KA tambahan yang dioperasikan, sebanyak 11 KA tambahan diberangkatkan dari Stasiun Gambir dan 6 KA tambahan dari Stasiun Pasar Senen.

Penambahan perjalanan ini dilakukan untuk memperkuat layanan KA reguler sekaligus memberikan lebih banyak pilihan jadwal dan relasi perjalanan bagi masyarakat.

“Dengan dukungan 68 KA reguler dan 17 KA tambahan, kapasitas angkut yang disediakan masih cukup longgar, khususnya pada tanggal 3 hingga 6 April 2026,” kata Franoto.

Pada hari ini, Kamis (2/4) volume penumpang naik di stasiun-stasiun KAI Daop 1 mencapai 35.918 orang, sedangkan penumpang turun sebanyak 35.886 orang.

Stasiun Pasar Senen menjadi stasiun dengan volume penumpang tertinggi yaitu 15.171 orang naik dan 15.641 orang turun.

Disusul Stasiun Gambir sebanyak 12.173 penumpang naik dan 7.374 penumpang turun, serta Stasiun Bekasi sebanyak 4.095 penumpang naik dan 5.498 penumpang turun.

KAI Daop 1 Jakarta mengimbau masyarakat melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi acces by KAI dan kanal resmi yang tersedia serta hadir lebih awal di stasiun agar proses keberangkatan berjalan lancar.

