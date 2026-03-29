Sudah 81 Persen Pemudik Kembali ke Jabodetabek, Jasa Marga Waspadai Sisa Arus Balik Hari Ini

JawaPos.com - Hingga H+7 Idulfitri, sebanyak 2,77 juta kendaraan tercatat telah kembali ke wilayah Jabotabek. Angka ini merupakan data kumulatif dari periode 11 hingga 28 Maret 2026.

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan A. Purwantono menuturkan, jumlah tersebut mencakup 81,72% dari total prediksi 3,39 juta kendaraan yang akan masuk ke Jakarta dan sekitarnya.

Arus lalu lintas yang masuk ke Jabotabek berasal dari empat Gerbang Tol (GT) Utama. Menariknya, hampir separuh dari total kendaraan datang dari arah Timur.

"Untuk distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek dari tiga arah yaitu dengan mayoritas sebanyak 1.306.467 kendaraan (47,1%) dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 815.036 kendaraan (29,4%) dari arah Barat (Merak), dan 652.264 kendaraan (23,5%) dari arah Selatan (Puncak)," ujar Rivan, Minggu (29/3).

Berikut rincian distribusi kendaraan yang kembali ke Jabotabek:

Arah Timur (Trans Jawa & Bandung): 1,3 juta kendaraan via GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama (naik 22,8% dari normal).

Arah Barat (Merak): 815 ribu kendaraan via GT Cikupa (turun 1,4% dari normal).

Arah Selatan (Puncak): 652 ribu kendaraan via GT Ciawi (naik 3,1% dari normal). Meskipun volume kendaraan terus mengalir, Jasa Marga mencatat bahwa puncak arus balik tertinggi sejauh ini terjadi pada pertengahan pekan lalu.

Jasa Marga mencatat lalu lintas kembali ke Jabotabek yang tertinggi masih terjadi pada hari Selasa, 24 Maret 2026, dengan 256 ribu kendaraan atau meningkat 99,0% dibanding lalin normal. Mayoritas pemudik masih didominasi dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung) sebanyak 62,1%

Strategi Jasa Marga Hadapi Sisa Arus Balik

Jasa Marga memprediksi masih ada sekitar 249 ribu kendaraan yang akan kembali pada Minggu (29/03). Untuk mengantisipasi kemacetan, penguatan layanan operasional dilakukan selama 24 jam penuh.

Teknologi Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC) dan aplikasi Travoy dikerahkan untuk memantau lalin secara real-time. Rivan juga memberikan pesan khusus bagi pengendara yang melintasi jalur rekayasa lalu lintas.

"Menjelang periode akhir periode arus balik, kami mohon kerja sama pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan, terutama saat melintasi jalur dengan rekayasa lalu lalintas one way dan contraflow sesuai diskresi Kepolisian, tetap disiplin dalam berkendara," katanya.

Pada jalur one way, lajur kanan dan bahu jalan tidak diperuntukkan untuk mendahului. Apabila hendak bergerak melambat, tetap gunakan lajur kiri sesuai ketentuan demi menjaga keselamatan bersama.