Viral Zebra Cross 'Pac-Man' di Tebet, Pramono Anung Puji Kreativitas Warga tapi Ingatkan soal Aturan

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara terbuka mengapresiasi inisiatif masyarakat yang membuat zebra cross Pac-Man di Jalan Prof. Dr. Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan. Namun, Pramono mengingatkan bahwa marka jalan memiliki aturan baku yang tidak bisa ditawar, baik secara nasional maupun internasional.

Pramono mengaku senang melihat warga peduli dengan lingkungannya. Meski begitu, Pemprov DKI Jakarta akan "menyempurnakan" zebra cross unik tersebut agar kembali ke standar keselamatan yang berlaku.

"Yang untuk zebra cross, kreativitas warga saya mengucapkan terima kasih. Hanya memang zebra cross itu kan juga ada aturan mainnya. menurut saya ini kan kreativitas yang positif, sehingga dengan demikian yang sekarang terjadi di lapangan kami sempurnakan lagi," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (31/3).

Pramono menegaskan pentingnya keseragaman marka jalan demi keselamatan bersama.

"Kami kembalikan kepada aturan yang memang sudah diatur untuk zebra cross. Itu memang ada aturannya dan itu berlaku nasional, bukan hanya nasional, internasional. Kami memberikan apresiasi teman-teman yang kreatif, tetapi kami harus kembalikan ini kepada apa yang sudah menjadi aturan tentang zebra cross," katanya.

Pemprov DKI Minta Maaf

Aksi mengecat jalan dengan motif Pac-Man ini bukan tanpa alasan. Warga merasa resah karena fasilitas penyeberangan hilang sejak satu tahun lalu pasca-perbaikan jalan. Pramono menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan respons pemerintah.

"Kami minta maaf untuk itu. Dan makanya saya bilang kreativitas warga saya ucapkan terima kasih dan respect," lanjutnya.