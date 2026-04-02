Detik-detik Mencekam Ledakan SPBE Cimuning Bekasi: Gas Bocor Meluber ke Jalan Sebelum Meledak

JawaPos.com - Warga di sekitar Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Cimuning, Mustikajaya, Kota Bekasi, dikejutkan oleh insiden kebakaran hebat disertai ledakan pada Rabu (1/4) malam. Kebocoran gas saat proses pengisian diduga kuat menjadi pemicu utama peristiwa yang menghanguskan area tersebut.

Kepanikan luar biasa melanda warga saat bau gas menyengat tiba-tiba memenuhi pemukiman sebelum api berkobar setinggi lebih dari 3 meter.

Menurut saksi mata di lokasi, kebocoran gas berlangsung cukup lama sebelum akhirnya memicu ledakan besar. Dikutip dari Radar Bekasi (JawaPos Group), Bayu, salah satu warga setempat, menceritakan betapa cepatnya gas menyebar ke jalanan di depan SPBE.

Baca Juga:Clara Shinta Minta Suaminya Didoakan Supaya Berjodoh dengan Wanita yang Melakukan VCS

"Saya baru datang, tiba-tiba sudah ada gas di jalanan depan SPBE. Awalnya sedikit, lama-lama menyebar sampai ke area sini," ujar Bayu di lokasi, Rabu (1/4).

Merasa ada yang tidak beres, Bayu sempat menutup pagar rumahnya karena aroma gas yang semakin menusuk hidung. Namun, tak berselang lama, dentuman keras terdengar.

"Tidak lama kemudian terjadi ledakan dari sebelah sini, langsung menyambar ke semua area karena gas sudah merata," katanya.

Diduga Bocor Saat Pengisian dan Ditinggal

Insiden ini diduga berawal dari kelalaian saat proses pengisian gas berlangsung. Berdasarkan informasi yang dihimpun warga, gas sudah menyebar selama hampir 20 menit sebelum akhirnya tersulut api.

"Katanya pas pengisian terjadi kebocoran, tapi ditinggal. Gas menyebar sekitar 15–20 menit, lalu sekitar jam sembilan lewat satu mulai terjadi ledakan," ucapnya.