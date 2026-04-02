Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Antara
03 April 2026, 04.49 WIB

17 Orang Jadi Korban pada Kebakaran SPBE di Cimuning Bekasi, Ada Kemungkinan Korban Bertambah

Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Cimuning, Mustikajaya, Kota Bekasi, terbakar hebat, Rabu (1/4) malam. Peristiwa itu mengakibatkan 17 orang terluka. (Instagram @sadewa28)

JawaPos.com-Korban kebakaran di area Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Jalan Cinyosog, Kelurahan Cimuning, Kota Bekasi, Jawa Barat teridentifikasi mencapai 17 jiwa berdasarkan pembaruan terkini sementara oleh kepolisian resor setempat.

"Tadi kita sudah menengok ke rumah sakit dimana data sementara ada 17 korban luka dan ada beberapa yang lukanya sampai di atas 50 persen," kata Kapolres Metro Kota Bekasi Komisaris Besar Kusumo Wahyu Bintoro di Bekasi, Kamis.

Kusumo menyampaikan keprihatinan atas musibah kebakaran ini. Ia berharap agar seluruh korban segera diberikan kesembuhan sebagaimana kondisi beberapa korban yang sudah meninggalkan rumah sakit.

"Semoga seluruh korban lekas diberikan kesembuhan, kita semua berdoa untuk kesehatan para korban. Tadi juga sudah ada beberapa korban yang sudah meninggalkan rumah sakit, tadi ada di data kita yang sudah melakukan rawat jalan," ujarnya.

Mayoritas korban tersebut merupakan warga yang tinggal di wilayah pemukiman dengan jarak relatif dekat dengan area SPBE Cimuning, sementara dua korban lain berstatus sebagai pekerja di tempat kejadian perkara.

Dia memastikan proses penyelidikan dari tempat kejadian perkara masih terus berlangsung. Tim laboratorium forensik (Labfor) turut dilibatkan dalam pendalaman kasus, termasuk untuk mengetahui penyebab insiden tersebut.

"Ya, masih kira-kira masih melakukan pendalaman di sana untuk tim Labfor ya. Penyelidikan di dalam seperti apa penyebabnya, itu masih dalam penyelidikan. Saksi-saksi juga kita minta keterangan, dugaan sementara masih proses," katanya.

Ia mengaku jarak antara area SPBE dengan pemukiman warga maupun bangunan lain memang relatif dekat, sehingga mengakibatkan sejumlah rumah, kontrakan, toko, warung, fasilitas publik hingga gudang rongsok mengalami kerusakan sedang hingga parah.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Belasan Orang Terluka Akibat Kebakaran di SPBE Cimuning - Image
Jabodetabek

Belasan Orang Terluka Akibat Kebakaran di SPBE Cimuning

02 April 2026, 19.27 WIB

Detik-detik Mencekam Ledakan SPBE Cimuning Bekasi: Gas Bocor Meluber ke Jalan Sebelum Meledak - Image
Jabodetabek

Detik-detik Mencekam Ledakan SPBE Cimuning Bekasi: Gas Bocor Meluber ke Jalan Sebelum Meledak

02 April 2026, 13.08 WIB

Gara-gara Puntung Rokok, Rumah Kosong di Tegal Alur Kalideres Hangus Terbakar - Image
Jabodetabek

Gara-gara Puntung Rokok, Rumah Kosong di Tegal Alur Kalideres Hangus Terbakar

30 Maret 2026, 20.28 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore