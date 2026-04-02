17 Orang Jadi Korban pada Kebakaran SPBE di Cimuning Bekasi, Ada Kemungkinan Korban Bertambah

JawaPos.com-Korban kebakaran di area Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Jalan Cinyosog, Kelurahan Cimuning, Kota Bekasi, Jawa Barat teridentifikasi mencapai 17 jiwa berdasarkan pembaruan terkini sementara oleh kepolisian resor setempat.

"Tadi kita sudah menengok ke rumah sakit dimana data sementara ada 17 korban luka dan ada beberapa yang lukanya sampai di atas 50 persen," kata Kapolres Metro Kota Bekasi Komisaris Besar Kusumo Wahyu Bintoro di Bekasi, Kamis.

Kusumo menyampaikan keprihatinan atas musibah kebakaran ini. Ia berharap agar seluruh korban segera diberikan kesembuhan sebagaimana kondisi beberapa korban yang sudah meninggalkan rumah sakit.

"Semoga seluruh korban lekas diberikan kesembuhan, kita semua berdoa untuk kesehatan para korban. Tadi juga sudah ada beberapa korban yang sudah meninggalkan rumah sakit, tadi ada di data kita yang sudah melakukan rawat jalan," ujarnya.

Mayoritas korban tersebut merupakan warga yang tinggal di wilayah pemukiman dengan jarak relatif dekat dengan area SPBE Cimuning, sementara dua korban lain berstatus sebagai pekerja di tempat kejadian perkara.

Dia memastikan proses penyelidikan dari tempat kejadian perkara masih terus berlangsung. Tim laboratorium forensik (Labfor) turut dilibatkan dalam pendalaman kasus, termasuk untuk mengetahui penyebab insiden tersebut.

"Ya, masih kira-kira masih melakukan pendalaman di sana untuk tim Labfor ya. Penyelidikan di dalam seperti apa penyebabnya, itu masih dalam penyelidikan. Saksi-saksi juga kita minta keterangan, dugaan sementara masih proses," katanya.