Antara
02 April 2026, 19.27 WIB

Belasan Orang Terluka Akibat Kebakaran di SPBE Cimuning

Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Cimuning, Mustikajaya, Kota Bekasi, terbakar hebat, Rabu (1/4) malam. (Instagram @sadewa28)

JawaPos.com - Sebanyak 12 korban terluka akibat kebakaran di area Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Jalan Cinyosog, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Rabu (1/4) malam.

"Tak ada korban jiwa, sedangkan korban dalam perawatan ada 12 orang. Itu warga dan pegawai SPBE. Tapi, secara pasti, saat ini belum masuk laporan," kata Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, Idham Kholid dalam keterangan Bekasi, Kamis (2/4).

Namun, Idham tidak menjabarkan luka apa saja yang dialami oleh korban, ia hanya menjelaskan para korban luka dirujuk di empat rumah sakit yaitu RS Kartika Husada, RSUD Kabupaten Bekasi, RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi dan RS Citra Arafiq.

Sedangkan, untuk jumlah kerugian akibat kebakaran di area dengan luas kurang lebih 2.000 m² tersebut masih dalam perhitungan. Namun untuk kerusakan berat, tercatat ada tiga unit lapak, enam unit truk SPBE dan tujuh unit kendaraan roda dua.

"Untuk kerusakan sedang, empat unit kios, kemudian kerusakan ringan ada 10 unit rumah dan satu musholla," kata Idham.

Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Bekasi menyatakan kebakaran di area Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Jalan Cinyosog, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Rabu (1/4) malam, diduga dipicu kebocoran gas.

Pelaksana Tugas Kepala Disdamkarmat Kota Bekasi Heryanto mengungkapkan peristiwa kebakaran area SPBE Cimuning diduga berawal dari kebocoran gas di lokasi kejadian.

"Kita tunggu hasil penyelidikan pihak berwajib, termasuk terkait penyebab kebakaran. Namun, infonya kebocoran gas. Informasi ini, saya dapat dari pernyataan salah satu warga yang berada di sekitar lokasi," katanya.

Dia menduga api yang menjadi pemicu kebakaran berasal dari korsleting listrik di sekitar SPBE hingga mengakibatkan ledakan serta menghanguskan area tersebut.

"Karena warga bilang ada bau gas. Jadi, pemicunya adalah salah satunya arus pendek yang menyebabkan ledakan gas. Itu berdasarkan informasi," katanya.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
17 Orang Jadi Korban pada Kebakaran SPBE di Cimuning Bekasi, Ada Kemungkinan Korban Bertambah - Image
Jabodetabek

17 Orang Jadi Korban pada Kebakaran SPBE di Cimuning Bekasi, Ada Kemungkinan Korban Bertambah

03 April 2026, 04.49 WIB

Detik-detik Mencekam Ledakan SPBE Cimuning Bekasi: Gas Bocor Meluber ke Jalan Sebelum Meledak - Image
Jabodetabek

Detik-detik Mencekam Ledakan SPBE Cimuning Bekasi: Gas Bocor Meluber ke Jalan Sebelum Meledak

02 April 2026, 13.08 WIB

Gara-gara Puntung Rokok, Rumah Kosong di Tegal Alur Kalideres Hangus Terbakar - Image
Jabodetabek

Gara-gara Puntung Rokok, Rumah Kosong di Tegal Alur Kalideres Hangus Terbakar

30 Maret 2026, 20.28 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

