Belasan Orang Terluka Akibat Kebakaran di SPBE Cimuning

JawaPos.com - Sebanyak 12 korban terluka akibat kebakaran di area Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Jalan Cinyosog, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Rabu (1/4) malam.

"Tak ada korban jiwa, sedangkan korban dalam perawatan ada 12 orang. Itu warga dan pegawai SPBE. Tapi, secara pasti, saat ini belum masuk laporan," kata Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, Idham Kholid dalam keterangan Bekasi, Kamis (2/4).

Namun, Idham tidak menjabarkan luka apa saja yang dialami oleh korban, ia hanya menjelaskan para korban luka dirujuk di empat rumah sakit yaitu RS Kartika Husada, RSUD Kabupaten Bekasi, RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi dan RS Citra Arafiq.

Sedangkan, untuk jumlah kerugian akibat kebakaran di area dengan luas kurang lebih 2.000 m² tersebut masih dalam perhitungan. Namun untuk kerusakan berat, tercatat ada tiga unit lapak, enam unit truk SPBE dan tujuh unit kendaraan roda dua.

"Untuk kerusakan sedang, empat unit kios, kemudian kerusakan ringan ada 10 unit rumah dan satu musholla," kata Idham.

Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Bekasi menyatakan kebakaran di area Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Jalan Cinyosog, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Rabu (1/4) malam, diduga dipicu kebocoran gas.

Pelaksana Tugas Kepala Disdamkarmat Kota Bekasi Heryanto mengungkapkan peristiwa kebakaran area SPBE Cimuning diduga berawal dari kebocoran gas di lokasi kejadian.

"Kita tunggu hasil penyelidikan pihak berwajib, termasuk terkait penyebab kebakaran. Namun, infonya kebocoran gas. Informasi ini, saya dapat dari pernyataan salah satu warga yang berada di sekitar lokasi," katanya.

Dia menduga api yang menjadi pemicu kebakaran berasal dari korsleting listrik di sekitar SPBE hingga mengakibatkan ledakan serta menghanguskan area tersebut.