Sebanyak 30 Ribu Orang Diperkirakan Kunjungi Ragunan selama Periode Libur Paskah 2026

JawaPos.com-Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan memprediksi sebanyak 30.000 wisatawan berkunjung selama libur perayaan Paskah atau Hari Wafat Yesus Kristus pada Jumat.

"Kami memprediksi sekitar 30.000 wisatawan mengunjungi Taman Margasatwa Ragunan," kata Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Wahyudi mengatakan hingga Jumat siang pukul 14.00 WIB, jumlah pengunjung sudah mencapai 26.986 orang.

Oleh karena itu, ia memprediksi jumlah kunjungan terus bertambah hingga jam tutup kawasan wisata itu pukul 16.00 WIB.

Kemudian, pihaknya juga mengimbau para pengunjung untuk saling menjaga anggota keluarga maupun teman agar tak terpisah.

Lalu, para pengunjung dimbau untuk membawa jas hujan dan payung sebagai antisipasi cuaca hujan.

"Pengunjung yang membawa putra putri, dan kaum rentan diharapkan untuk menjaga anggota keluarganya agar jangan sampai terpisah serta waspada cuaca ekstrim dengan mempersiapkan perlengkapan hujan," ucap dia.