Antara
04 April 2026, 00.52 WIB

Sebanyak 30 Ribu Orang Diperkirakan Kunjungi Ragunan selama Periode Libur Paskah 2026

Pengunjung melihat hewan Jerapah saat berwisata di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Selatan. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com-Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan memprediksi sebanyak 30.000 wisatawan berkunjung selama libur perayaan Paskah atau Hari Wafat Yesus Kristus pada Jumat.

"Kami memprediksi sekitar 30.000 wisatawan mengunjungi Taman Margasatwa Ragunan," kata Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Wahyudi mengatakan hingga Jumat siang pukul 14.00 WIB, jumlah pengunjung sudah mencapai 26.986 orang.

Oleh karena itu, ia memprediksi jumlah kunjungan terus bertambah hingga jam tutup kawasan wisata itu pukul 16.00 WIB.

Kemudian, pihaknya juga mengimbau para pengunjung untuk saling menjaga anggota keluarga maupun teman agar tak terpisah.

Lalu, para pengunjung dimbau untuk membawa jas hujan dan payung sebagai antisipasi cuaca hujan.

"Pengunjung yang membawa putra putri, dan kaum rentan diharapkan untuk menjaga anggota keluarganya agar jangan sampai terpisah serta waspada cuaca ekstrim dengan mempersiapkan perlengkapan hujan," ucap dia.

Polda Metro Jaya pun mengerahkan hingga 4.500 personel dalam mengamankan perayaan Ibadah Paskah atau Kebangkitan Yesus Kristus pada rangkaian ibadah mulai Jumat (3/8) di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Artikel Terkait
Anak Dewasa yang Membatasi Kunjungan ke Orang Tua Biasanya Mengalami 9 Hal Ini Menurut Psikologi - Image
Parenting

Anak Dewasa yang Membatasi Kunjungan ke Orang Tua Biasanya Mengalami 9 Hal Ini Menurut Psikologi

30 Maret 2026, 17.52 WIB

Kapolri Ingatkan Pengemudi Bus Utamakan Keselamatan Penumpang saat Antarkan Mudik - Image
Berita Daerah

Kapolri Ingatkan Pengemudi Bus Utamakan Keselamatan Penumpang saat Antarkan Mudik

15 Maret 2026, 20.18 WIB

Kunjungi Jokowi di Solo, Dubes Uni Emirat Arab: Kunjungan Persahabatan - Image
Nasional

Kunjungi Jokowi di Solo, Dubes Uni Emirat Arab: Kunjungan Persahabatan

31 Januari 2026, 22.50 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

