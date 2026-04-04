Ryandi Zahdomo
04 April 2026, 19.47 WIB

Pramono Ungkap Peran Muhammadiyah dalam Pemutihan 6.000 Ijazah Warga Jakarta 

Gubernur DKI Jakarya Pramono Anung hadiri halalbihalal Muhammadiyah Jakarta, Sabtu (4/4). (Istimewa) - Image

Gubernur DKI Jakarya Pramono Anung hadiri halalbihalal Muhammadiyah Jakarta, Sabtu (4/4). (Istimewa)

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri acara halalbihalal Idulfitri 1447 H bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, Sabtu (4/4). Dalam momen tersebut, Pramono menyoroti peran besar Muhammadiyah dalam mempopulerkan tradisi halalbihalal di Indonesia.

Pramono menjelaskan bahwa istilah halalbihalal memiliki akar sejarah yang kuat di Muhammadiyah. Berdasarkan catatan sejarah, Majalah Suara Muhammadiyah sudah menggunakan istilah "Chalal bil Chalal" sejak tahun 1924.

"Muhammadiyah memandang halalbihalal sebagai tradisi khas Indonesia yang sangat positif dan perlu dilestarikan, karena mengandung dua hal penting, yaitu silaturahmi dan saling memaafkan. Maka, saya mendukung kebiasaan baik tersebut," ujar Gubernur Pramono.

Ia juga menambahkan betapa pentingnya peran tulisan-tulisan di masa lalu dalam membentuk tradisi ini.

"Jika Muhammadiyah tidak memulai tradisi halalbihalal, atau bahkan menganggapnya sebagai bid’ah, tentu kondisi masyarakat kita hari ini akan sangat berbeda. Justru Muhammadiyah, melalui tulisan-tulisan di Suara Muhammadiyah, menegaskan bahwa halalbihalal merupakan sunnah hasanah, tradisi yang baik. Ini bagian dari sejarah Muhammadiyah," jelasnya.

Bagi Pramono, esensi halalbihalal sangat relevan dengan visi pembangunan Jakarta. Ia ingin Jakarta menjadi kota yang inklusif dan merangkul semua perbedaan.

"Yang terpenting saat ini adalah bagaimana Jakarta menjadi rumah bagi semua golongan, semua agama, dan semua kelompok, yang diperlakukan secara terbuka dan adil," tuturnya.

Sinergi Pemprov DKI dan Program Pro-Rakyat

Gubernur juga mengapresiasi kontribusi nyata Muhammadiyah dalam mendukung program pemerintah. Salah satu kerja sama yang paling dirasakan manfaatnya adalah terkait masalah pendidikan warga.

"Saya mendapat dukungan, khususnya dari Bapak Ahmad Abubakar selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, dalam berbagai program, termasuk pemutihan ijazah bagi lebih dari 6.000 warga Jakarta. Program ini tidak akan berjalan tanpa dukungan beliau dan jaringan yang dimiliki. Saya juga menerima banyak pesan motivasi dari warga Muhammadiyah dalam memimpin Jakarta," ungkapnya.

Artikel Terkait
72 Siswa Jakarta Timur Keracunan Makan Bergizi Gratis, Gubernur Pramono Pastikan Perawatan Optimal - Image
Jabodetabek

72 Siswa Jakarta Timur Keracunan Makan Bergizi Gratis, Gubernur Pramono Pastikan Perawatan Optimal

05 April 2026, 01.11 WIB

ASN Jakarta Mulai WFH Setiap Jumat, Pramono Anung: Layanan Publik Tetap Maksimal - Image
Jabodetabek

ASN Jakarta Mulai WFH Setiap Jumat, Pramono Anung: Layanan Publik Tetap Maksimal

01 April 2026, 20.19 WIB

12 Tahun Transjakarta Beroperasi, Pramono Anung: Cetak Dampak Ekonomi Rp73,8 Triliun: Digunakan 1,4 Juta Penumpang per Hari - Image
Jabodetabek

12 Tahun Transjakarta Beroperasi, Pramono Anung: Cetak Dampak Ekonomi Rp73,8 Triliun: Digunakan 1,4 Juta Penumpang per Hari

30 Maret 2026, 11.48 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

