Antara
06 April 2026, 16.02 WIB

Penggunaan Maroedja Sport Park Gratis, Pemprov DKI: Tidak Boleh Ada Pungli!

Penggunaan Lapangan Maroedja Sport Park, Kelurahan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, gratis alias tanpa dipungut biaya. (ANTARA)

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) menegaskan bahwa penggunaan Lapangan Maroedja Sport Park, Kelurahan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, gratis alias tanpa dipungut biaya.

"Penggunaan lapangan ini gratis. Tidak boleh ada pungutan liar dalam bentuk apapun," Kepala Bidang (Kabid) Kepemudaan Dispora DKI Jakarta, Yunus Burhan saat membuka Turnamen Sepak Bola Pamos Cup I di Kembangan, Jakarta Barat, Minggu (5/4).

Yunus mengatakan, kendati secara administratif lapangan itu di bawah wewenang Dispora, namun pengaturan teknis lapangan diserahkan kepada pihak Kecamatan, Kelurahan dan Kasatlak Dispora Kembangan.

"Agar lebih sesuai dengan kebutuhan warga setempat," tutur Yunus.

Sementara itu, terkait pengembangan sarana prasarana, mulai pekan depan, area lapangan basket akan dipasangi lampu di empat titik sudut melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

"Tujuannya agar anak-anak muda dapat tetap berolahraga malam hari," kata dia.

Adapun proses pengerjaan penerangan itu ditargetkan rampung pada 21 April 2026. "Bermainlah dengan riang gembira dan penuh cinta. Berkompetisi boleh, tapi jangan sampai ada keributan atau perkelahian. Jadikan lapangan ini sebagai warisan dan tempat silaturahmi untuk menjaga kesehatan bersama," imbuhnya.

​Terkait aspirasi penyerapan tenaga kerja lokal (PJLP), Yunus menjelaskan bahwa karena adanya efisiensi anggaran pemerintah di tahun 2026, rekrutmen baru belum dapat dilaksanakan tahun ini.

Namun, ia memastikan peluang bagi pemuda setempat diprioritaskan saat rekrutmen resmi dibuka di masa mendatang.

Artikel Terkait
Maroedja Sport Park Resmi Dibuka, Spot Olah Raga Baru di Jakbar dengan Fasilitas Lengkap! - Image
Jabodetabek

Maroedja Sport Park Resmi Dibuka, Spot Olah Raga Baru di Jakbar dengan Fasilitas Lengkap!

13 Februari 2026, 20.57 WIB

Oknum Petugas Pakai Foto AI untuk Laporan JAKI, DPRD Desak Pemprov DKI Beri Sanksi Keras - Image
Jabodetabek

Oknum Petugas Pakai Foto AI untuk Laporan JAKI, DPRD Desak Pemprov DKI Beri Sanksi Keras

06 April 2026, 21.32 WIB

Viral Kelurahan Kalisari Tindak Lanjut Aduan Pakai AI, Pemprov DKI Langsung Beri Teguran - Image
Jabodetabek

Viral Kelurahan Kalisari Tindak Lanjut Aduan Pakai AI, Pemprov DKI Langsung Beri Teguran

06 April 2026, 19.38 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

