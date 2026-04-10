Aliansi Masyarakat Jakarta Timur Laporkan Saiful Mujani ke Polda Metro Jaya soal Dugaan Penghasutan

Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Saiful Mujani. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Keterangan pakar politik Saiful Mujani yang beredar luas di media sosial memantik Aliansi Masyarakat Jakarta Timur membuat laporan kepolisian.
Pada Rabu (8/4), mereka melaporkan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) kepada Polda Metro Jaya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengonfirmasi bahwa laporan sudah dimasukkan oleh Aliansi Masyarakat Jakarta Timur.
Mereka melaporkan Mujani dengan menggunakan Pasal 246 KUHP tentang Dugaan Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum.
”Benar (Mujani) dilaporkan pada Rabu, 8 April 2026, sekira jam 21.30 WIB. Terkait Pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” terang Budi dikutip Jumat (4/10).
Menurut Budi, ancaman hukuman atas dugaan pelanggaran pasal tersebut adalah hukuman penjara selama 4 tahun.
Meski demikian, Polda Metro Jaya belum menyampaikan keterangan lebih lanjut. Sebab, laporan belum lama dibuat. Saat ini proses atas laporan itu masih dalam tahap penyelidikan.
”Pelapor (atas nama) Robina Akbar dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur,” ungkap Budi.
Sebelumnya, beredar rekaman video yang menunjukkan Mujani tengah menyampaikan pandangannya terkait dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam video tersebut, Mujani turut menyampaikan kritik dan menyebutkan bahwa Prabowo dapat dilengserkan dari jabatannya.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven