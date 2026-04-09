Mahfud MD Sebut Pernyataan Saiful Muzani Bukan Makar, Wajar Pemerintah Dikritik

Mantan Menko Polhukan Mahfud MD. (Istimewa)
JawaPos.com - Mantan Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa pernyataan Saiful Muzani yang disebut-sebut ingin menggulingkan Presiden Prabowo Subianto bukan bagian dari makar. Mahfud menegaskan, dalam negara demokrasi merupakan hal wajar menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
"Tidak (makar), bicara kalau menggerakkan bisa, lalu menimbulkan. Ini kan tidak ada, cuma menyatakan itu diturunkan saja Pak Prabowo itu di luar soal impeachment," kata Mahfud dalam media Youtube pribadinya, Kamis (9/4).
Namun, Mahfud menyatakan bahwa pemakzulan pemerintahan selalu dilakukan dengan cara-cara yang inkonstitusional. Ia mencontohkan hal itu terjadi pada era Presiden pertama RI Soekarno dan Presiden ke-2 RI Soeharto.
Baca Juga:Eskalasi Global Pengaruhi Suplai Energi, TNI AU Hemat Bahan Bakar Tanpa Kurangi Jam Terbang dalam Latihan dan Operasi
"Selalu operasi caesar, tetapi kemudian proses konstitusionalnya dibangun belakangan," bebernya.
Mahfud menilai, pernyataan Saiful Muzani bersama para aktivis lainnya hanya sebuah kritik terhadap pemerintah. Menurutnya, pernyataan itu sebagai bagian dari keresahan dalam melihat situasi pemerintahan saat ini.
"Memang di dalam faktanya dalam perjalanan sejarah, yang memerintah itu selalu dikritik, ketika yang ngeritik ini memerintah, lalu dia sendiri banyak juga menghadapi kritik gitu ya, mendapat kritikan-kritikan karena terkadang tidak sesuai dengan apa yang dulu dikritiknya," pungkasnya.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut
Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan oleh Dosen, Begini Tanggapan Rektor Universitas Budi Luhur
Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?