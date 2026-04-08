Pernyataan Saiful Muzani soal Gulingkan Prabowo Dinilai Ganggu Stabilitas Politik

JawaPos.com - Perkumpulan Penyelenggara Riset Persepsi Publik Indonesia (Presisi) mengecam pernyataan pendiri SMRC, Saiful Mujani, yang dinilai menebarkan narasi makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut muncul di tengah situasi global yang penuh tantangan, mulai dari konflik geopolitik, tekanan ekonomi, hingga ancaman keamanan siber.

Ketua Umum Asosiasi Presisi, Mohammad Anas RA, menilai pernyataan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas politik nasional, terutama saat pemerintah sedang berupaya memperkuat persatuan.

“Pernyataan tersebut sangat berbahaya terhadap stabilitas politik di tengah upaya pemerintah membangun persatuan nasional,” kata Anas dalam keterangannya, Rabu (8/4).

Anas menegaskan, sebagai akademisi dan peneliti politik, Saiful Mujani seharusnya menyampaikan pandangan yang berbasis data serta berperan dalam mengedukasi publik, bukan mengeluarkan pernyataan yang dinilai tendensius dan menyerang pribadi.

Menurutnya, narasi yang disampaikan Saiful Mujani termasuk penyebutan langsung nama Presiden Prabowo Subianto dalam konteks konsolidasi untuk menjatuhkan, tidak mencerminkan etika akademik maupun praktik politik yang sehat.

Asosiasi Presisi juga menyoroti bahwa pernyataan tersebut muncul di tengah kondisi global yang diwarnai konflik bersenjata, persaingan ekonomi, serta potensi kenaikan harga kebutuhan pokok dan energi yang dapat berdampak luas pada masyarakat.

Lebih lanjut, Anas menyampaikan bahwa pihaknya tetap mendukung kritik terhadap pemerintah, selama disampaikan secara konstruktif dan disertai solusi. Namun, ia mengingatkan bahwa kritik harus dibedakan dari hasutan yang berpotensi memicu instabilitas.