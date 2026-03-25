8 Ciri Kepribadian Orang yang Bertahan Hidup Single, Jomblo Menurut Mereka Lebih Baik

JawaPos.com - Tidak semua orang merasa bahwa memiliki pasangan adalah tujuan utama dalam hidup. Bagi sebagian orang, menjalani kehidupan sebagai seorang single justru memberikan kebebasan, ketenangan, dan kepuasan yang lebih besar.

Keputusan untuk tetap sendiri bukan sekadar karena belum menemukan pasangan yang tepat, tetapi juga didukung oleh faktor kepribadian yang membuat mereka lebih nyaman tanpa keterikatan dalam hubungan romantis.

Melansir Geediting, berikut adalah delapan ciri kepribadian yang menunjukkan bahwa seseorang lebih baik tetap single.

1) Kemandirian adalah Prioritas Utama

Orang yang terbiasa hidup mandiri sering kali merasa lebih nyaman melakukan segala sesuatu sendiri. Mereka tidak bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan, keputusan, atau kebutuhan sehari-hari.

Kemandirian ini membuat mereka lebih sulit menjalin hubungan karena mereka merasa tidak membutuhkan pasangan untuk melengkapi hidup mereka.

2) Sulit Berkompromi dalam Banyak Hal

Hubungan yang sehat membutuhkan kompromi, tetapi ada orang-orang yang merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan atau keinginan pasangan.

Mereka memiliki standar dan preferensi yang kuat, sehingga berkompromi justru terasa seperti mengorbankan kebebasan mereka. Inilah yang membuat mereka lebih nyaman hidup sendiri daripada harus terus beradaptasi dalam hubungan.

3) Memberikan Dukungan Emosional Terasa Melelahkan

Dalam hubungan, memberikan dukungan emosional kepada pasangan adalah hal yang penting. Namun, tidak semua orang memiliki energi atau keinginan untuk terlibat dalam dinamika emosional seperti itu.

Bagi mereka yang lebih nyaman mengelola emosi sendiri tanpa harus memikirkan perasaan orang lain, menjalani hidup tanpa pasangan menjadi pilihan yang lebih baik.

4) Lebih Bahagia Menjalani Hidup dengan Spontan