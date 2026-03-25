Cuma Mitos: 9 Keyakinan Ini Justru Bikin Anda Merasa Tidak Bahagia, Apa Saja?

JawaPos.com - Kebahagiaan sering kali dianggap sebagai tujuan utama dalam hidup, namun banyak mitos yang berkembang di sekitar konsep ini yang justru bisa membuat kita merasa tertekan atau tidak puas.

Berbagai pandangan tentang kebahagiaan yang sering dipromosikan oleh masyarakat, media, atau bahkan diri sendiri, ternyata tidak selalu sesuai dengan kenyataan.

Mitos-mitos ini, meski terdengar masuk akal, bisa mengarah pada ekspektasi yang terlalu tinggi dan menciptakan perasaan tidak bahagia ketika tidak tercapai.

Dalam artikel ini, melansir Hack Spirit, kita akan membahas sembilan mitos kebahagiaan yang justru bisa menghambat Anda untuk merasakannya, serta bagaimana cara untuk melepaskan anggapan-anggapan tersebut demi kehidupan yang lebih realistis dan penuh kepuasan.

1) Kebahagiaan Berarti Selalu Berpikir Positif

Berpikir positif memang penting, tetapi bukan berarti Anda harus menekan emosi negatif. Justru, menerima dan memahami perasaan negatif adalah bagian dari kesehatan mental yang baik.

Memaksakan diri untuk selalu berpikir positif dapat membuat Anda mengabaikan masalah yang sebenarnya perlu diselesaikan.

2) Kesuksesan Akan Membuat Anda Bahagia

Banyak orang berpikir bahwa kesuksesan adalah kunci utama kebahagiaan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang setelah kesuksesan.

Sebaliknya, kebahagiaan seringkali justru mendukung kesuksesan dengan meningkatkan motivasi dan produktivitas.

3) Kebahagiaan Adalah Sesuatu yang Harus Ditemukan

Kebahagiaan bukan sesuatu yang tersembunyi dan harus ditemukan di suatu tempat.

Sebaliknya, kebahagiaan adalah hasil dari bagaimana Anda menjalani hidup sehari-hari, termasuk bagaimana Anda memaknai pengalaman dan membangun hubungan dengan orang lain.