Bukan Sekadar Soal Usia, 5 Keterampilan Hidup Ini Terbentuk Alami pada Generasi Milenial dan Sulit Dikejar oleh Generasi Z di Masa Mendatang

JawaPos.com - Generasi milenial tidak tumbuh dalam kondisi yang serba mudah. Masa muda mereka dibentuk oleh ketidakpastian ekonomi, persaingan kerja yang ketat, serta keterbatasan akses digital yang memaksa mereka belajar bertahan secara mandiri.

Tanpa disadari, situasi tersebut menanamkan keterampilan hidup penting yang terus mempengaruhi cara mereka bekerja, menjalin hubungan, mengelola emosi, hingga memandang masa depan.

Berbeda dengan Generasi Z yang tumbuh di era serba cepat dan serba instan, milenial membangun kebiasaan dasar melalui pengalaman langsung dan bukan teori.

Inilah keterampilan hidup yang berkembang secara alami pada Generasi Milenial dan mengapa kebiasaan ini tetap relevan untuk siapa pun yang ingin masa depannya lebih stabil dan seimbang menurut yourtango.com.

5 Keterampilan Hidup yang Dikembangkan Alami oleh Generasi Milenial

1. Menabung Sejak Dini, Meski Dimulai dari Jumlah Kecil

Generasi milenial belajar lebih awal bahwa menabung bukan soal besar kecilnya nominal, melainkan konsistensi.

Di usia muda, mereka mulai menyisihkan uang sedikit demi sedikit karena sadar bahwa waktu adalah aset terbesar dalam keuangan.

Efek bunga majemuk, kebiasaan disiplin, dan perencanaan jangka panjang menjadi fondasi penting yang mempermudah kehidupan finansial mereka di masa mendatang.

2. Mempersiapkan Diri untuk Hal Tak Terduga Sebelum Terjadi

Ketidakpastian hidup membuat milenial terbiasa berpikir preventif.

Asuransi kesehatan, jiwa, dan perlindungan penghasilan tidak dianggap sebagai beban, melainkan perlindungan diri.

Mereka memahami bahwa risiko tidak menunggu siap, sehingga persiapan sejak dini menjadi bentuk kedewasaan dalam menghadapi masa depan.