8 Masalah Umum dalam Hubungan Akibat Tumbuh dengan Orang Tua Dingin Secara Emosional

JawaPos.com - Cara seseorang menerima cinta di masa kecil akan sangat memengaruhi bagaimana ia memberi dan menerima cinta saat dewasa.

Hal ini bukan sekadar teori, tetapi pola yang sering terlihat dalam kehidupan nyata.

Lachlan Brown, seorang penulis dan pengamat perilaku manusia, melihat bahwa banyak individu yang tumbuh tanpa kehangatan emosional sering mengalami kesulitan dalam hubungan.

Mereka bisa tampak kuat, mandiri, bahkan sukses, tetapi diam-diam merasa bingung saat berhadapan dengan keintiman.

Ini bukan karena mereka tidak mampu mencintai. Justru sebaliknya—mereka hanya membawa pola lama yang dulu berfungsi sebagai perlindungan, namun kini menjadi penghalang.

Dilansir dari laman The Expert Editor, berikut adalah delapan masalah yang paling sering muncul.

1. Sulit Mengenali Perasaan Sendiri

Lachlan Brown menjelaskan bahwa banyak orang yang tumbuh tanpa validasi emosional kesulitan memahami apa yang sebenarnya mereka rasakan.

Saat kecil, emosi mungkin tidak pernah diberi ruang. Tidak ada yang membantu memberi nama pada perasaan atau mengajarkan cara mengekspresikannya.

Akibatnya, saat dewasa, emosi hadir dalam bentuk yang samar—gelisah, mudah marah, atau bahkan mati rasa.

Dalam hubungan, hal ini bisa menimbulkan kebingungan. Pasangan mungkin merasa ada sesuatu yang salah, tetapi individu tersebut tidak mampu menjelaskannya.

Padahal, kesadaran emosional adalah keterampilan yang bisa dipelajari. Hanya saja, butuh waktu dan latihan untuk membangunnya.