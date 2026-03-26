7 Kebiasaan Malam Orang Berkualitas Rendah, Salah Satunya Suka Melarikan Diri dari Emosi

JawaPos.com - Malam hari sering kali dianggap sebagai waktu untuk beristirahat dan melepas penat setelah seharian beraktivitas. Namun, bagi sebagian orang, kebiasaan malam yang buruk justru dapat menghambat perkembangan diri dan merusak kualitas hidup.

Menurut psikologi, kebiasaan-kebiasaan tertentu yang dilakukan di malam hari mencerminkan pola pikir dan perilaku yang kurang mendukung pertumbuhan pribadi.

Dalam artikel ini, melansir Personal Branding Blog, kita akan membahas tujuh kebiasaan malam yang umum dimiliki oleh orang dengan kualitas rendah, yang sebaiknya Anda hindari untuk mencapai kehidupan yang lebih produktif dan bermakna.

1. Menghabiskan Waktu dengan Scroll Tanpa Tujuan

Orang dengan kualitas rendah sering terjebak dalam kebiasaan scroll media sosial tanpa arah hingga larut malam.

Selain membuang waktu, kebiasaan ini juga membuat otak terus aktif, sehingga kualitas tidur menurun. Akibatnya, mereka bangun dengan perasaan lelah dan kurang produktif.

2. Tidak Melakukan Refleksi Diri

Refleksi diri adalah momen penting untuk mengevaluasi tindakan dan belajar dari pengalaman. Orang berkualitas rendah cenderung mengabaikan hal ini, sehingga mereka terus mengulangi kesalahan yang sama.

Padahal, kebiasaan merenung sebelum tidur dapat membantu menemukan solusi atas masalah yang dihadapi.

3. Membuat Alasan dan Menyalahkan Keadaan

Alih-alih bertanggung jawab atas hidup mereka, orang dengan kualitas rendah sering membuat alasan atau menyalahkan keadaan atas kegagalan yang terjadi.

Sikap ini mencerminkan mentalitas korban (victim mentality) yang membuat mereka sulit berkembang.

4. Melarikan Diri dari Emosi dengan Distraksi